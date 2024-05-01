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Formula 1

Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Formula 1 gazetecisi ve basın toplantısı sunucusu Tom Clarkson, Adrian Newey'in peşinde olduğu bilinen Aston Martin ile ilgili 'komplo teorisini' ortaya attı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'in mart ayındaki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newey'e bir teklif sunduğu söylenmişti. Ancak takım patronu Mike Krack bunu reddetmişti.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Newey, 2025 yılında Red Bull'dan ayrılacak.

Clarkson, F1 Nation podcast'inde Newey'nin takımdan ayrılması hakkında şunları söyledi: "Bir sonraki sözleşme muhtemelen onun son sözleşmesi olacak, tıpkı Alonso'nun Aston Martin'de olduğu gibi."

"Tamam, Ferrari Newey için harika bir seçenek ama Aston Martin'de Alonso ile çalışma fikri kulağa nasıl geliyor?"

"Biliyorsunuz, padokta Lawrence Stroll'ün onun için mega dolarlar teklif ettiği ve Red Bull'da uzun yıllar birlikte çalıştığı Dan Fallows ile yeniden bir araya geleceği konuşuluyor."

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"Ayrıca olası bir durumda yine İngiltere'de kalmış olacak. Bence bu iyi bir olasılık."

"Ayrıca Aston Martin'in Silverstone'daki kampüsündeki tesislerin rakipsiz olduğunu da unutmayalım, yani sporu domine etmeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olacaktır."

Yardımcı sunucu ve Sky F1 sunucusu Natalie Pinkham ise Clarkson'a yanıt olarak, "Ve dediğin gibi, Fernando ile de çalışma fırsatı bulacak ki çalışmak istediği kişilerin o ve Lewis olduğunu biliyoruz." dedi.

Clarkson, tüm bunların yanı sıra Aston Martin'in Newey'i ikna edebilmek adına Alonso ile yaptığı sözleşme yenilemesini erkenden duyurduğu üzerine bir teori ortaya attı.

Clarkson, "Bu konuda bir komplo teorim var."

"Biliyorsunuz, Suzuka'dan sonra Alonso'nun açıklaması çok ani oldu ve 'Suzuka'dan sonra oturduk ve karar verdim' dedi. Japonya'da harika bir yarış çıkardı ve dönüp 'Tamam, devam etmek istiyorum ve tek seçeneğim Aston Martin' dedi. Yani açıklama biraz aceleye geldi."

Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı

Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"O perşembe günü, yeni sözleşmesini görüşmek üzere bu akşam Fernando Alonso zoom görüşmesine katılmamız için bize iki saat önceden haber verildiğini hatırlıyorum."

"Ve kendimi, 'Bu acele niye? Neden haberleri mümkün olduğunca çabuk duyurmak istiyorlar?' diye düşünürken buldum."

"Acaba Red Bull'da Adrian ile takım arasında bazı sorunlar olduğunu öğrendiler ve şöyle mi düşündüler: 'Adrian'a teklif yaptık ve şimdi atağa geçmeliyiz. Yıldız pilotun takımda kalacağı haberini mümkün olduğunca çabuk verelim ve onu biraz zorlayıp takıma gelmesi için teşvik edelim!'"

"Çünkü müzakerelerin bu aşamasında her gün önemlidir." dedi.

Pinkham ise son olarak, "Bence Lawrence [Stroll] çok hırslı ve mükemmellik arayışında o kadar inatçı ki, takımda Adrian Newey'den başka hiçbir şeyle yetinmeyecektir."

"Ne gerekiyorsa yapacak çünkü biliyoruz ki Adrian Newey'den daha iyisi yok." yorumunu yaptı.

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