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Formula 1 İtalya GP

Newey, Aston Martin ile çalışmaya Mart ayında başlayacak

Sky'ın özel haberine göre Adrian Newey, Aston Martin'le çalışmaya Mart ayında başlayacak.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: LAT Images

Adrian Newey'nin Aston Martin'le anlaştığı zaten biliniyor ve resmi açıklamanın önümüz hafta yapılması bekleniyor.

Aston Martin, gazetecilere gönderdiği davette 10 Eylül Salı günü "önemli bir açıklama" yapacağını belirtti. Bu açıklamanın da Newey olması çok muhtemel.

Şimdi Newey'nin anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sky Sports News'e göre Adrian Newey, Aston Martin'de sezon başına 26 milyon dolar kazanacak.  Bu, dört yılda 100 milyon doları aşkın bir gelir elde edeceği anlamına geliyor.

Newey, yeni takımıyla çalışmalara Mart 2025'te başlayacak ve böylelikle 2026 aracı üzerinde de söz sahibi olacak.

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