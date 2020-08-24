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Formula 1 / Son dakika

Newey artık %100 Red Bull'a odaklandı

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Newey artık %100 Red Bull'a odaklandı
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takım tasarımcısı Adrian Newey'nin artık %100 takımla meşgul olduğunu belirtti.

Adrian Newey, 2010-13 yılları arasında Red Bull'un şampiyon olduğu aracı tasarlayan isimdi ancak sonrasında farklı projelere odaklanmaya başlayarak, Red Bull'daki çalışmalarını azalttı.

Ancak Newey'nin bu yılki yarışların tamamında yer aldığı görüldü ve Helmut Marko, Newey'nin tamamen Milton Keynes merkezli takımdaki görevine odaklandığını söyledi.

Motorsport-Total.com ile olan röportajında Marko, Newey'nin RB16'nin gelişim sürecinde "çok daha fazla yer aldığını" söyledi ekledi: "Tüm takım aynı şekilde, hepsi ateşlenmiş durumda."

"Macaristan'da, yarıştan hemen önce yaptığımız onarım çalışması inanılmazdı. İspanya'ya bakarsanız iki saniyenin altında üç pit stop yaptık. Yani şu anda herkes ateşlenmiş durumda."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz çünkü araçlar gelecek yıl da hemen hemen aynı kalacak."

"Bu yıl gelişim çalışmalarını devam ettirmemizin temel nedeni de bu. Çünkü bunu gelecek yıl da kullanacağız."

Marko, her ne kadar eleştiriler gelse de Newey'nin "yüksek taban eğimi" çözümünü korumaya devam edeceklerini söyledi.

"Buna bakıyoruz. Ancak Newey bunun en verimli çözüm olduğuna inandığı için şu anda bununla devam edeceğiz."

"Şu anda ilk üçteyiz, Max geride kalanlara tur bindiriyor. Konseptimizin yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Buna inanıyoruz. Teknik direktörünüz bu yüzden, yani yönünüzü belirlemek için var."

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Editör Kemal Şengül

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