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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Newey: "Aracı geliştirirken çok dikkatli olmak gerekiyor"

Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, bu yıl gelişimin çok önemli olduğunu kabul etse de bütçe sınırı nedeniyle aracı geliştirirken çok dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Newey: "Aracı geliştirirken çok dikkatli olmak gerekiyor"
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İlk iki yarışın ardından Red Bull ve Ferrari, galibiyet mücadelesinde birbirlerine oldukça yakın görünüyorlar.

Bu iki takım, Mercedes ve diğer takımlara göre bir adım önde olsalar da, kendi aralarındaki savaş pistten piste değişiklik gösterebilir.

Takımlar sezon ilerledikçe araçlarını geliştirmeye başlayacaklar ve ilk büyük güncellemenin Imola ya da Barselona'ya getirilmesi bekleniyor.

Ferrari geçmişte sezona iyi başlayıp zaman zaman gelişim savaşında geriye düşmüştü. Red Bull ise genellikle sezona yavaş başlayıp, sonrasında hız kazanmasıyla biliniyor. Fakat yeni dönem ve bütçe sınırıyla işler tersine dönebilir.

Adrian Newey, galibiyete ulaştıkları Suudi Arabistan GP sonrası gelişimin önemine dikkat çekti.

Newey, şöyle dedi: "Mücadele gerçekten çok yakın. Görünüşe bakılırsa aracımız hız olarak Ferrari ile neredeyse aynı seviyede ve bu, tüm yarış boyunca böyleydi."

"Hem Bahreyn'de hem de burada bu iki takımın zafer için çekiştiğini gördük fakat şimdi her şey araçların gelişiminin nasıl gittiğine bağlı olacak ve bu süreç çok hızlı bir şekilde ilerleyecek."

"Aynı zamanda takımların bütçelerinin de artık sınırlı olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle yeni parçaları ne zaman getireceğimizi ve hangilerini, nasıl kullanmaya başlayacağımızı çok titiz  bir şekilde hesaplamamız gerekiyor."

"Gelişim programı önceki yıllarla aynı şekilde olmayacak fakat çok ilginç geçecek."

"Sezon nihayet bizim için de başlıyor. Bir hafta önce karşılaştığımız sorunlardan sonra toparlanmaya başlamamız harika."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 
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Marko: "Düzlüklerde avantaj kazanmak için düşük yere basma gücü paketiyle yarıştık"
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