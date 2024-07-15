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Formula 1 Macaristan GP

Newey, Alonso ve Hamilton ile çalışmak istediğini gizlemiyor

Adrian Newey, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso ile çalışmak istediğini gizlemiyor.

Ezel Tan
Güncel:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, McLaren ile geçirdiği dönemin ardından 2005'te Red Bull'a katıldı ve o günden bu yana burada görev yaptı.

Newey, 2025'in başında Red Bull'dan ayrılacak ve iddialar Aston Martin ya da McLarne'a geçeceğini işaret ediyor. 

Newey uzun kariyeri boyunca pek çok önemli isimle çalıştı fakat hiç Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ile beraber çalışma şansı yakalayamadı.

Newey, Ünlü İngiliz gazetesi The Sunday Times 'a verdiği son röportajda, kariyeri boyunca hiç birlikte çalışmadığı ve gelecekte berabar çalışmak istediği iki pilotun Fernando Alonso ve Lewis Hamilton olduğunu yineledi.

Bu iki pilotun 2025 sezonunda Aston Martin ve Ferrari'nin pilotları olacak olması tesadüf değil.

Aston Martin'e katılması beklenen Newey,  "Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi birlikte çalışmak istediğim bir dizi sürücü var."

"Şimdiye kadar beraber çalışmak için doğru yer ya da zaman olmadı." dedi.

Mevcut durum göz önüne alındığında, 'şimdiye kadar' ifadesi çok özel bir anlam kazanıyor.

Newey sözlerine şöyle devam etti: "Her ne kadar onu ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz bir karaktere sahip olsa da Williams'ta Nigel Mansell ile çok iyi anlaştım. Ayrıca  Red Bull'da birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Max Verstappen ile de beraberdim."

"Gelecekte beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Fakat bu yaz yarışlar için dünyayı dolaşmak zorunda kalmak yerine, ailemi görebileceğim"

"Formula 1'de onlarca yıl çalıştıktan sonra baskıya alıştım. Kazanamazsanız nedenini anlamaya çalışırsınız, kazanırsanız da orada kalmak için çaba gösterirsiniz."

"Bu acımasız bir durum ama motor sporları her zaman kanımda var oldu." dedi.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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