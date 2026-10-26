Formula 1 Amerika GP
Newey: “Fernando'nun hasar alması stratejimizi bozdu”
Aston Martin takım patronu Adrian Newey, ABD Grand Prix’sinde her iki araçta da meydana gelen teknik sorunların performansı kısıtlandığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 18:40
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Adrian Newey, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Austin’deki mücadeleye gerilerden başlayan Aston Martin’de Fernando Alonso ilk turda yaşadığı temasın getirdiği taban ve kanat hasarları nedeniyle yarış dışı kalmanın eşiğinden dönerken, pit yolundan start alan Lance Stroll ise aracın arka bölümündeki yere basma gücü kaybına rağmen yarışı 15. sırada tamamladı. Tek pit stop stratejisi hedeflenirken 42. turda yapılan zorunlu ön kanat değişimi, Alonso’nun puan mücadelesinden kopmasına yol açtı.
Yarışın ardından iki araçta yaşanan aksaklıkları ve genel tabloyu değerlendiren Adrian Newey, şu ifadeleri kullandı: "Her iki araçta da yaşanan ve performansı sınırlandıran sorunlar nedeniyle Austin’de hiç de kolay bir yarış geçirmedik.”
"Fernando'nun aracında 42. turda ön kanat değişimi yapılması gerekti. Bu durum tek pit stop stratejisini uygulama planımızı bozdu ve onu puan mücadelesinin dışına itti. Hasarın, ilk turda Williams pilotu Alex Albon ile yaşanan temastan kaynaklandığı anlaşılıyor."
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Pit stop öncesinde Fernando'nun temposu önündeki araçlarla aynı seviyedeydi ancak düzlük hızlarına yetişemediğimiz için geçiş yapma şansımız olmadı.”
“Lance ise pit yolundan başladığı yarışta, ikinci pit stopunun ardından aracın arka tarafında yere basma gücü kaybetmesine rağmen damalı bayrağı 15. sırada gördü. Tam olarak ne yaşandığını anlamak için verilere detaylıca bakmamız gerekiyor.”
“Yaşanan bu sorunlara rağmen olumlu taraflara odaklanacağız; her iki pilotumuz da makul yarış temposuyla mücadelenin içindeydi ve bugün araçtan alabilecekleri en yüksek performansı çıkardılar."
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- Motorsport.com Ekibi
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