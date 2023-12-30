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Newey: "Aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı"

Efsanevi Formula 1 tasarımcısı Adrian Newey, şampiyonanın aktif aerodinamik parçaları artırma planının kendisini ilgilendirmediğini çünkü bu teknolojinin "yol otomobillerinin geleceği" olduğunu söylüyor.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, rear wing detail

F1'de uzun zamandır araçlarda aktif aero sistem bulunuyor. Örneğin hareketli arka kanat [DRS] 2011'den beri kullanılıyor. Ancak 2026'da kuralların yeniden dzenlenmesiyle bu durum artacak.

FIA ve Formula 1 şu anda, basitleştirilmiş hibrit motorların da tanıtılacağı 2026'dan sonraki tasarım kurallarına son şeklini veriyor.

Öndeki aracı yavaşlatmak için ters DRS gibi ilk fikirlerden vazgeçildi. Ancak FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis kısa süre önce "düşük sürtünmeyi sağlamak için düzlükte kanadın eğiminde kesinlikle bir değişiklik olacağını" ve "muhtemelen araçlar virajdayken de kullanılan mevcut DRS'ye eşdeğer bir şey olacağını" söyledi.

Autosport'a verdiği özel bir röportajda F1'de aktif aero kullanımının yaygınlaştırılması fikri sorulduğunda Red Bull teknik şefi Newey, "Bu beni ilgilendirmiyor."

"Daha aktif aero, yetersiz olan bir güç ünitesini telafi etmeye çalışmak içindir."

"Aktif aero, yetersiz olan güç ünitesini telafi eder hale geliyor. Ama bunun hiç de kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

"Aracın aerodinamik verimliliğini arttırmaya çalışmak kesinlikle iyi bir hedef."

"Aktif aero neden bunun bir parçası olmasın? Ne de olsa yol otomobillerinde bunun bir parçası haline geldi."

"Bagaj kapağında aşağı yukarı inip çıkan spoylerlere sahip çok sayıda araba görüyorsunuz."

"Öyleyse neden yarışlarda da olmasın? Aktif aero sadece 60'larda kanatlar koparken kötü bir isim aldı. Artık bunun çok ötesindeyiz." dedi.

Newey ayrıca F1'in tipik olarak yol araçlarında bir şeyleri popülerleştirmek için iyi bir yol olduğunu belirtti.

Newey, "Çok eskiye bakarsanız, disk frenler gibi şeyler bu şekilde yol otomobillerine geldi."

"Ama aynı zamanda biraz daha yakın zamanda karbonfiber spor arabalar. sahte veya gerçek karbonfiber kaplamalar vs."

"Ana caddedeki bir alıcının bir istediği tüm bu şeyleri de üreticiler elbette gerçekleştirmeye çalışıyor."

"Dolayısıyla, aktif aero yol otomobillerinin geleceği olmalı, bu yüzden Formula 1'in bunun gücünü göstermesi, sergilemesi uygun olur diye düşünüyorum." dedi.

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