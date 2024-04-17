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Formula 1

Newey: "2026'dan önce rakiplerimiz bizi geçebilir"

Red Bull'dan Adrian Newey, 2026'da kurallar yeniden düzenlenmeden önce gridin ön tarafındaki mücadelenin daha da sertleşeceğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull şu anda F1'de yenilmesi gereken takım olmaya devam etse de Newey, rakiplerinin kendilerine giderek yaklaştığını düşünüyor.

Hatta, 2026'dan önce mevcut kurallar çerçevesinde rakip takımlardan birinin öne geçebileceğine inanıyor. 

Autosport'a verdiği demeçte, 2026'da işlerin nasıl gelişeceğini öngördüğünü belirten Newey, bir takım yeni kural dönemine açık ara önde başlamadan önce gridin birbirine daha da yaklaşacağını söylüyor. 

"İnsanlar, bir kural döneminin tek bir takım tarafından domine edilmesinden yakınıyor." 

"Ama bu açıkça değişebilir çünkü aradaki fark kesinlikle kapanıyor. Gelecek yıl ne olacağını da bilemeyiz, rakiplerimizden biri bizi kolaylıkla geçebilir."

"Spor tarihine bakarsak; ne zaman bir yönetmelik değişikliği olsa, çoğu zaman bir takım bunu diğerlerinden daha iyi anlıyor. Bu yüzden bir hakimiyet dönemi yaşanıyor."

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, Lewis Hamilton'ın önünde, Mercedes F1 W05

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"2014'te büyük bir güç ünitesi değişikliği olduğunda Mercedes ile bunu yaşadık. Yönetmelik değişikliklerinin olduğu diğer zamanlarda da bunu yaşadık."

"2022'de de bunu yaşadık ama artık grid birbirine yaklaşmaya başlıyor. Bence bu yıl, geçen yıla kıyasla çok daha sıkı bir mücadele olacak."

"Ama şüphesiz gelecek yıl herkes için daha zor olacak. Yani tam da her şey birbirine yaklaşmaya başlamışken ve taraftarlar istediklerini elde etmeye başlamışken daha da büyük bir değişim yaşayacağız. Sanırım ilk kez bir güç ünitesi ve şasi aynı anda değişecek."

"Dolayısıyla, bunun gridi parçalama ihtimali oldukça yüksek olacak."

F1 şefleri şu anda yeni turbo hibrid güç ünitelerinin performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacak aktif aero'yu da içeren 2026 şasi düzenlemelerini tamamlamak için çalışıyorlar.

Mevcut kurallar başlangıçta kendisini pek heyecanlandırmamış olsa da Newey, önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendisini meşgul edecek pek çok şey olacağından şüpheleniyor.

"Dürüst olmak gerekirse bu kurallar çıkmadan önce onları biraz eleştiriyordum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sanki aşırı kuralcı olacak ve özgürlüğe yer kalmayacak gibi görünüyordu. Ancak sonlara doğru biraz gevşeme oldu, diğer takımlar da aynı şeyi hissetti. Sonrasında, aslında aracı bu kurallara göre optimize etmek için çok fazla ayrıntı olduğu ortaya çıktı."

Ancak mevcut zemin etkisi dönemi üçüncü yılına girerken Newey, takımların mümkün olanın sınırına ulaştığına dair işaretler gördüğünü söylüyor.

"Takımların yıldan yıla elde ettikleri kazanımlar oldukça önemli." 

"Aero gelişim oranlarımızı aylık yüzde kazanımları açısından adeta dümdüz hale getirdik. Yeni kural döneminin sonunda hep böyle oluyor."

"Bu yüzden belki de mühendislik açısından bakıldığında, yeni kurallara sahip olmamızın zamanı geldi!"

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