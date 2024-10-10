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Formula 1 Amerika GP

Newey, 2026 regülasyonları hakkında endişeli: "Seyir zevki azalabilir"

Adrian Newey, 2025’te Aston Martin’e geçmeden önce, özellikle güç ünitesi kuralları konusunda 2026 F1 düzenlemeleri hakkında kaygılarını açıkladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Formula 1'in efsane tasarımcısı Adrian Newey, 2026 sezonu için planlanan yeni teknik düzenlemeler hakkında endişelerini dile getirdi.

Hâlihazırda Red Bull'un baş teknik sorumlusu olan ve 2025'te Aston Martin'e katılacak olan Newey, özellikle güç ünitesi kurallarının şasi düzenlemeleri göz önünde bulundurulmadan belirlendiğini söyledi.

Newey, güç ünitesi kurallarının önce belirlenip şasi kurallarının sonradan buna uydurulmaya çalışılmasının sorunlara yol açabileceğini düşünüyor.

Araçların yavaşlayabileceği ve uzun düzlüklerde batarya gücünün tükenmesiyle birlikte hız kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Adrian Newey şunları söyledi: "Kurallar büyük bir değişim içeriyor. Sanırım güç ünitesi ve şasi kurallarının aynı anda tamamen yenilendiği son zamanı hatırlayamıyorum."

"Güç ünitesi kuralları, şasi düzenlemelerinin uygunluğuna tam olarak test edilmeden yıllar önce donduruldu." 

"Bunun nedeni, mevcut üreticileri elde tutmak ve yenilerini çekmek için getirilen bir kuraldı. Bu açıdan başarılı oldu diyebiliriz ancak gösteri ve seyir zevki açısından endişelerim var."

"FIA ve takımlar o zamandan beri bununla mücadele ediyor. Bunun nasıl sonuçlanacağı henüz net değil.”

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