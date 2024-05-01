Newey 2025'te F1'deki rakibine katılmakta serbest! - Red Bull için "tam bir felaket" uyarısında bulunuldu

Red Bull, Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Newey'nin artık takımın bir parçası olarak kalmak istemediğine karar vermesinin ardından önümüzdeki yılın başlarında dünya şampiyonu ekipten ayrılacağını duyurdu.

Milton Keynes merkezli operasyon için 2025'in başlarına kadar çalışmaya devam edecek olan Newey, bu süre zarfında RB17 hiper otomobilini tamamlayacak ve bu hafta sonu Miami Grand Prix'si de dahil olmak üzere belirli yarışlara katılarak pist kenarında çalışacak.

Bununla birlikte, artık takımdaki teknik gelişmelerde aktif bir rol oynamayacağı ve gelecekteki araç ilerlemesiyle ilgili toplantılara katılmayacağı anlaşılıyor.

Newey'nin başlangıçta 2025 sonuna kadar sürecek bir sözleşmesi ve kendisini 12 ay daha kenara itebilecek bir çalışmama maddesi olmasına rağmen, yasal temsilcileri Red Bull ile yolların daha erken ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.

Red Bull, Newey'nin sözleşmesinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sona ereceğini ve Mart ayından itibaren teorik olarak rakip bir takıma katılmakta özgür olacağını açıkladı.

Diğer takımlar da kaçınılmaz olarak Newey'i takımlarına çekmekle ilgileniyorlar: Aston Martin ve Ferrari'nin Newey'in hizmetlerini güvence altına almak için cazip tekliflerde bulundukları biliniyor.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Newey'nin Aston Martin'e gitmeyi reddettiği anlaşılıyor, ancak Ferrari bir seçenek olmaya devam ediyor - takım patronu Fred Vasseur'ün Salı günü ünlü F1 tasarımcısıyla işleri ilerletmeye çalışmak için özel olarak görüştüğü öne sürülüyor.

Henüz bir anlaşma yapılmamış olsa da, Vasseur'ün Newey'i gelecek yıl Lewis Hamilton'ın takıma katılması için ikna etmek üzere kişisel bir çaba göstermesi nedeniyle görüşmelerin devam etmesi muhtemel.

Newey'nin uygun olduğu zamanlama, yeni 2026 otomobil kurallarına ayak uydurmak açısından mükemmel değil, zira tasarım konseptlerinin çoğu o katkı sağlayana kadar çoktan hazır olacak.

Ancak yine de Newey'nin etkisinin hissedilmesi ve F1'in yeni kurallar döneminde işlerin nasıl şekilleneceği üzerinde potansiyel bir etkiye sahip olması için yeterince erken.

Red Bull'un rakiplerinden biri, Newey'nin 2026'ya yardımcı olmak için yeterince erken bir zamanda serbest olmasının, dünya şampiyonu takımın ana rakiplerinden birinin ilerlemesine yardımcı olma konusunda çok fazla zarar verebileceği için şaşkınlık içinde olduğunu söylüyor.

Bu durum o zamanki McLaren takım patronu Martin Whitmarsh'ın 2009 yılında Brawn GP'nin müşteri Mercedes motorlarına sahip olmasına izin vermesine benzetiliyor.

Bu karar Brawn'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasına ve Mercedes anlaşmasını McLaren'in elinden almasına yardımcı oldu ve rakibini yıllarca adeta çölde kalmaya mahkum etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir takım patronu şunları söyledi: "Adrian'ın bir rakibe katılmak üzere erken ayrılması Red Bull için tam bir felaket olur."

"Christian tam bir aptal gibi görünür. Tıpkı Whitmarsh'ın McLaren'de Brawn'a Mercedes'in anahtarlarını verip F1'deki hakimiyet yıllarını başlattığı zaman yaptığı gibi."

Rubens Barrichello, Brawn GP BGP001 Mercedes, Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24 Mercedes ile mücadele ediyor Fotoğrafı çeken: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull kargaşası

Newey'nin Red Bull'dan ayrılması, sezon başında takımın kontrolü için yaşanan güç savaşından kaynaklanan kargaşanın ardından geldi.

Bu durum ilk olarak bir kadın çalışanın Horner'ın davranışları hakkında şikayette bulunmasıyla tetiklendi ve sonraki gelişmeler Taylandlı ve Avusturyalı enerji içeceği sahiplerinin yanı sıra operasyondaki diğer üst düzey figürlerin de dahil olduğu bir iç savaşa dönüştü.

Horner takımda işleri kontrol altında tutmaya çalıştı, ancak Newey'nin ayrılması, gelecekte daha fazla karışıklık yaşanabileceğinden korkanları sakinleştirmede yardımcı olmayacak.

Rakip takımlar son aylarda Red Bull personelinden iş talepleri geldiğini öne sürerken, yıldız pilot Max Verstappen'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

Horner, Hollandalı pilotun kısa vadede takıma bağlı kalacağında ısrar etse de, bu durum Mercedes'in onu takımdan koparmak için elinden geleni yapmasına engel olmadı.

Adrian Newey, Red Bull Racing Baş Teknoloji Sorumlusu, Christian Horner, Red Bull Racing Takım Müdürü Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen'in babası Jos, bu yılın başlarında Horner'ın görevde kalması halinde Red Bull'un patlama riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunmuştu ve Newey'in gelişmesi bu düşünceyi daha da güçlendirmekten başka bir işe yaramadı.

Çarşamba günü Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuşan Jos Verstappen şunları söyledi: "Takım dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yılın başlarında bundan korkuyordum."

"İç barış için kilit isimlerin takımda kalması önemli. Şu anda durum böyle değil. Newey ayrılıyor ve bu yılın başlarında Helmut [Marko] da gönderilecek gibi görünüyordu. Gelecek için bu iyi değil."

Geçtiğimiz aylarda Horner'dan kurtulmaya çalışan Red Bull içindeki gruplar, Newey'nin ayrılışının ardından hedeflerine ulaşmak için çabalarını yenileyebilir ve bunu takımın dağılmasını durdurmak için tepede değişim ihtiyacına dair bir uyarı olarak kullanabilir.

Yardımcı editör: Laurens Stade