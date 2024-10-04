Newey, 2025 yılında Ferrari'ye geçerek Hamilton'a katılmak yerine neden 'eski tarz' Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Adrian Newey, 2025 yılında Lewis Hamilton ile birlikte çalışabileceği Ferrari'ye geçme ihtimaline rağmen neden gelecek yıl Aston Martin'e katılmayı tercih ettiğine dair açıklayıcı bir fikir verdi.

Mayıs ayında Newey'nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Red Bull'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından, efsanevi tasarımcının geleceğinin nerede olabileceğine dair spekülasyonlar artmaya başladı.

En sık telaffuz edilen isimlerden biri Ferrari'ydi ve Newey'nin ilk kez Hamilton'la birlikte çalışma fikri pek çok hayranı heyecanlandırdı. Nitekim Hamilton'ın kendisi de Newey ile çalışmanın bir “ayrıcalık” olacağını belirtmiş, Newey da bu yorumdan “gurur duyduğunu” itiraf etmişti.

Ancak aylar geçtikçe Ferrari söylentileri azaldı ve eski Williams ve McLaren mühendisi, Aston Martin'e geçmeye daha çok ilgi göstermeye başladı.

2025'te Lawrence Stroll'ün, Newey’nin takıma Yönetici Teknik Ortak olarak katılacağını teyit etmek üzere düzenlediği basın toplantısında Newey'e Ferrari ile sözleşme imzalama ihtimalini ne kadar ciddiye aldığı ve bunun yerine neden Silverstone takımını tercih ettiği soruldu.

Newey, “Sanırım kendi adıma, bana yaklaşan takımların sayısı beni çok gururlandırdı.”

“Bu takımlardan bazılarıyla görüşmeler yaptım, hepsiyle değil. Sonunda, konferansta daha önce belirttiğim tüm nedenlerden dolayı çok net ve doğal bir seçim oldu.” diye açıkladı.

Newey, bu nedenlerin ne olduğu konusunda ise, bir süre seçenekleri üzerinde düşündükten sonra “yeni bir meydan okuma” ihtiyacından bahsetti.

Newey, “Nisan ayının sonlarına doğru farklı bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim.”

“Eşim Mandy ile bir sonraki adımın ne olacağını tartışarak çok zaman geçirdim... Ne yapacağız? Gidip dünyayı yelkenle mi dolaşacağız? Farklı bir şey mi yapacağım?”

“Biraz ara verdik. Kendimi 10-12 yaşından beri hedeflediğim şeyi başaracak kadar şanslı hissediyordum; bu da motor yarışlarında tasarımcı olmaktı.”

“Dürüstçe söyleyebilirim ki, üniversiteden hemen sonra bunu başardığım için diğer her şey bir bonus oldu. Elbette, dahil olacak kadar şanslı olduğum şey gibi bir şeyi asla beklemiyordum. Ancak kendinize karşı dürüst olmalı ve kendinizi taze tutmalısınız, bu yüzden yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettim.”

“Lawrence ve ben yıllardır birbirimizi tanıyoruz, spor salonunda ve özellikle de Orta Doğu ve Uzak Doğu yarışlarında sık sık karşılaşıyoruz.”

“Eski takımımdan ayrılacağımı herkese duyurduğumda, çeşitli takımlardan çok sayıda teklif almak beni çok gururlandırdı ama gerçekten Lawrence'ın tutkusu, bağlılığı ve coşkusu çok sevimliydi, çok ikna ediciydi.”

Adrian Newey, Red Bull Racing, Technical Director Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images

“Gerçek şu ki, 20 yıl öncesine giderseniz, şu anda Takım Müdürleri dediğimiz kişiler aslında takımların sahipleriydi, Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan vs. Bu modern çağda Lawrence, düzgün bir şekilde aktif olan tek takım sahibi olma özelliğini taşıyor.”

“Lawrence gibi birinin bu şekilde işin içinde olması farklı bir duygu, eski modele geri dönmek gibi... Hissedar ve ortak olma şansına sahip olmak, bana daha önce hiç sunulmamış ya da teklif edilmemiş bir şey. Bu fırsatı dört gözle bekliyorum. Bu çok doğal bir seçim oldu.” diye açıkladı.

Newey, Aston Martin'deki yeni görevine 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak.