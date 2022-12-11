Newey: "2023'te bizi zor bir sezon bekliyor"

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2022 yılında Mercedes, uzun süre boyunca dalgalanma sorunuyla boğuşmak zorunda kaldı ve araçtan istediği verimi alamadı.

Ferrari ise sezona iyi başlamasına rağmen birden fazla alanda geride kalmaya başladı.

Diğer tarafta Red Bull, sezona istediği gibi başlayamadı fakat sonrasında her anlamda kusursuz bir performans sergiledi ve 22 yarışın 17'sini kazanıp şampiyon oldu.

Bu zaferlerin 15'ini Max Verstappen alırken, Hollandalı pilot arka arkaya ikinci şampiyonluğunu almış oldu. Eksik olan tek şey, Sergio Perez'in yılı ikinci bitirmesiydi fakat bunu sadece birkaç puanla kaçırdı.

2022'nin tekrarlaması zor bir sene olduğunu söyleyen Adrian Newey, gelecek yıl kendilerini daha zorlu bir mücadelenin beklediğini düşünüyor.

Newey, "Bu yılı geçmek zor olacak çünkü gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdik."

"Böyle bir yıla rağmen araç hakkında eleştirel olmalıyız, yaklaşımımız hep böyledir ve geri dönüp bakarsak, RB18'de memnun olmadığımız alan vardı."

"Bu eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Kış döneminde her zaman olduğu gibi bu tarz alanların gelişimi için çok çalışacağız ve ardından gelecek yıl neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Elbette çok güçlü rakiplerimiz var. Ferrari yine güçlü bir performans sergileyebilecek. Ayrıca Mercedes'in birkaç garip sezonun ardından tekrar kazanacağından şüphem yok, bu yüzden zor zamanlar geçireceğiz." dedi.