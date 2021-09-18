Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"
Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, 2021'deki kural değişikliklerinin Mercedes ve Aston Martin'i daha fazla etkilemiş olabileceğini fakat bu kuralların herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.
Formula 1, bu yıl taban kuralını değiştirmiş ve yeni kurallar, yüksek taban eğimi kullanan takımların lehine olurken, düşük taban eğimi kullanan takımları nispeten daha az etkilemişti.
Red Bull ve AlphaTauri, yüksek taban eğimi tercih eden takımların başında gelirken, Mercedes ve Aston Martin düşük taban eğimi kullanıyorlar.
Aston Martin, düşük taban eğimi nedeniyle sezon başında bir saniye vakit kaybettiklerini açıklamıştı. Sezonun sonu yaklaşmasına rağmen hâlâ bu konuda şikayetler veya yorumlar gelmeye devam ediyor.
Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda bu konu hakkında konuşan Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey, Mercedes'in gerçekten etkilenip etkilenmediği sorulduğunda, bunu kesin olarak açıklamanın mümkün olmadığını belirtti.
Newey, "Kurallardaki her değişiklik bir takıma avantaj getirirken, diğeri için dezavantaj olur."
"Birkaç yıl önce getirilen daha basit ön kanat da Red Bull'u diğerlerinden daha fazla etkiledi. [Bu değişiklik sayesinde] şu anda ana rakibimize (Mercedes) kıyasla bir avantaja sahip miyiz? Sonrasında bunu söylemek veya kanıtlamak zor. Bu kural değişikliklerinin amacı kesinlikle bu değildi."
"Her halükarda teknik çalışma grubundaki oylama sürecinde kimse buna karşı oy kullanmadı veya kuralların kendilerini dezavantajlı hale getireceğini konusunda ısrarcı olmadı." dedi.
Bu tarz kurallardan önce genellikle tüm takımların oybirliğine varması gerekiyor ve geçen yıl kurallar değiştiğinde, tüm takımlar bunu desteklediler.
Adrian Newey
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
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