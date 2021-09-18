Newey: "2021 kural değişikliklerini tüm takımlar kabul etti"

Newey, "Kurallardaki her değişiklik bir takıma avantaj getirirken, diğeri için dezavantaj olur."

"Birkaç yıl önce getirilen daha basit ön kanat da Red Bull'u diğerlerinden daha fazla etkiledi. [Bu değişiklik sayesinde] şu anda ana rakibimize (Mercedes) kıyasla bir avantaja sahip miyiz? Sonrasında bunu söylemek veya kanıtlamak zor. Bu kural değişikliklerinin amacı kesinlikle bu değildi."

"Her halükarda teknik çalışma grubundaki oylama sürecinde kimse buna karşı oy kullanmadı veya kuralların kendilerini dezavantajlı hale getireceğini konusunda ısrarcı olmadı." dedi.

Bu tarz kurallardan önce genellikle tüm takımların oybirliğine varması gerekiyor ve geçen yıl kurallar değiştiğinde, tüm takımlar bunu desteklediler.