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New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

Formula 1 Amerika'da büyümeye devam ederken, New York'ta bir Grand Prix düzenlenmesi ihtimali herkesin ilgisini çekti.

Editör Burak Yasul
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Aerial view over New York City

Taraftarların, sponsorların ve bu ikisi arasındaki herkesin bu potansiyel dev gösteri hakkında kendi fikirleri vardır. Ancak anlaşmayı gerçekleştirebilecek iki kişi, NYC belediye başkanı Eric Adams ve Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, yarışla ilgili o kadar farklı fikirlere sahipler ki, bu da bir anlaşma yapmanın ne kadar uzun süreceğini gösteriyor.

Domenicali'ye ideal NYC GP yerini sorduğunuzda Central Park'ı işaret ediyor. 843 dönümlük park New York'un Yukarı Batı Yakası ve Yukarı Doğu Yakası mahalleleri arasındaki boşluğu dolduruyor ve şehrin en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri.

Central Park içinde bir yarış düzenlenmesi teorik olarak yolların kapatılması ihtiyacını azaltabilir. Ancak bu aynı zamanda New York'un turizm merkezlerinden birini de önemli ölçüde etkileyecektir.

Bu arada Belediye Başkanı Adams, tamamen farklı başka bir mekan olarak Randalls ve Wards Adaları önerisinde bulundu.

Birbirine yapışık olan bu adalar öncelikle parklar, spor alanları ve nakliye merkezlerinden oluşuyor. Bölge etkileyici ufuk çizgisi manzaraları sunsa da, Domenicali'nin ilgilendiği şehir merkezindeki yarışlara pek benzemiyor ve bu da orada düzenlenen herhangi bir yarış için negatif etki yaratabilir.

Formula 1 bu sorunu geçtiğimiz yıllarda Miami Grand Prix'si ile Amerika'da yaşadı. Florida'daki etkinliğin başlangıçta Biscayne Körfezi'nde düzenlenmesi planlanmıştı. Bu sayede geleneksel Miami kültürüyle iç içe bir mekanda olağanüstü bir deniz kenarı yarışı sunulabilirdi.

Bunun yerine, Miami Grand Prix aslında Miami'nin yaklaşık 20 mil kuzeyinde, Miami Gardens'daki Dolphins Stadyumunun otoparkında yer alıyor. Bu konum, Miami'de bir yarışa ev sahipliği yapmanın cazibesini büyük ölçüde ortadan kaldırmış gibi gözüküyor.

Miami Grand Prix'sine katılan ve şehrin daha az ilgi çekici bir bölgesinde piste yakın bir yerde kalmak ya da Miami şehir merkezinde kalıp piste uzun bir yolculuk yapmak arasında seçim yapmak zorunda kaldıkları için hayal kırıklığına uğrayan sayısız taraftar bulunuyor.

Muhtemel bir New York Grand Prix'si söz konusu olduğunda, Formula 1 konum konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

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