New York City Belediye Başkanı, F1'e ev sahipliği yapmaya ilgi göstermiş

New York caddelerinde yapılacak bir yarış, Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un yıllardır hayalini kurduğu şeydi. 2010'da arka planda New Jersey'de bir yarış düzenlemek için yaptığı anlaşmalarla, bu hayal gerçeğe dönüyor gibiydi.

O dönem temel fikir 2012'ten itibaren Liberty Eyalet Parkı'nda bir yarış düzenlemekti ancak bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi. Sonrasında 2013'ten itibaren Weehawken ve Batı New York'ta bir yarış düzenlenmesi amaçlandı, ancak sonunda bundan da hiçbir şey çıkmadı.

Yarışın organizasyonu için görüşün organizatör daha sonra mali sorunlarla karşılaştı ve ardından New York'ta bir yarış düzenleme planı rafa kaldırıldı.

Ancak, New York'un yeni belediye başkanına göre, Formula 1 yine de "The Big Apple"a yani New York City'e gelecek.

Liberty Media patronu Greg Maffei Perşembe günü New York'ta düzenlenen bir finans konferansında şöyle dedi: "Eric Adams'ın ekibi, New York'ta bir yarış yapılıp yapılamayacağını sormak adına bizimle iletişime geçti."

"Fakat bence bunu yapmak çok zor olacak. Randalls Adası'nı bir yer önerdiler ama muhtemelen orası bizim için mükemmel bir yer değil."

Randalls Adası, Manhattan'ın kuzeydoğusunda yer alan ve, büyük ölçüde park olarak kullanılan bir ada.

Maffei, Amerikan şehrinde bir F1 yarışı düzenlemeye yönelik önceki girişimlere atıfta bulunarak şunları ekledi: "15 ya da 20 yıl önce Hoboken'de yapılabilecek bir yarış için çok fazla zaman ve para harcandı."

"Fakat gerçek şu ki New York gibi bir yerde cadde yarışı düzenlemek çok ama çok zor. Las Vegas, muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapmanın mümkün olduğu birkaç yerden biri, çünkü oradaki farklı bir zihniyet var."

"New York bir yarış düzenlemek adına harika bir yer ama bizim için Central Park'ı kapatabileceklerini düşünmüyorum."

Bu nedenle Maffei, Formula 1'in yakın gelecekte New York'ta bir yarış düzenlemesini beklemiyor.

"Yarıştan pek memnun olmayacak birkaç grup olacağından da şüpheleniyorum ve bu da görmeyi sabırsızlıkla beklemediğimiz bir savaş."

Red Bull Racing RB7 in New York Photo by: Red Bull Content Pool