Ferrari CEO'su, 'imaj' sebebiyle araçta bir özelliğin değiştirilmesini talep etmiş

Ferrari 2023'e zorlu bir başlangıç yaptı ve SF-23, Charles Leclerc'in Azerbaycan'da üçüncü olmasıyla ilk yedi yarışta sadece bir podyum elde etti.

Hem Aston Martin hem de Mercedes, Red Bull'un arkasına yerleştiklerini gösteren adımlar attılar. Ferrari cephesinde ise İspanya'da Carlos Sainz'in ön sıradan başlaması, Şahlanan At'ın tek turluk hızının iyi olduğunun altını çizdi ancak W14 çok daha güçlü bir yarış temposu sergilediği için her iki Mercedes pilotu da onu geride bıraktı.

Ferrari yüksek hızlı, akıcı virajları sevmiyor gibi görünüyor ve İspanyol pisti neredeyse başka hiçbir şey içermiyor.

Saygın F1 gazetecisi Mark Hughes'a göre, Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'nın 2023 için 'imajı' nedeniyle bir araç özelliğinin değiştirilmesini sağlamak için teknik personelden talepte bulunduğu söylentisi ortaya çıktı.

Motorsport Magazine'e yazan Hughes, "Hızlı virajlarda araç pek iyi değil."

"Geçen yıl öyleydi ama düzlük hızı için kasıtlı olarak bundan ödün verildi. Bu, lansmanda duyurulduğunda şüpheli bir değişim gibi görünüyordu ve şimdi daha da şüpheli."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Pirelli

"Benedetto Vigna'nın geçen yıl Ferrari'nin düzlükte Red Bull'dan daha yavaş olması fikrinden hoşlanmadığı ve bunun Ferrari'nin imajı için 'uygunsuz' olduğunu düşündüğü yönünde bir hikaye var... Takımın iyiliği için, bunun doğru olmadığını ve teknik konseptin önemli bir kısmının 'imaj' tarafından etkilenmediğini umuyoruz." dedi.

Hughes, İspanya GP verilerinden elde ettikleri bulguları iyileştirmek için biraz zamana sahip olan Ferrari'nin, gelecek hafta Kanada Grand Prix'sinde daha rekabetçi olabileceğine inanıyor; çünkü pistin takıma daha uygun olacağını düşünüyor.

"Montreal'de yüksek hızlı virajlar yok, ve bu nedenle süspansiyon muhtemelen daha yumuşak çalıştırılabilir."

"Bunun da araca Bakü ve Miami'de gösterdiği harika düşük hız viraj performansını yeniden kazandırması beklenebilir. Kanada'da İspanya'da olduğundan çok daha iyi durumda olacağına inanmak için çok fazla neden var."