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Nevada Valisi, Las Vegas GP için F1'le görüştüğünü doğruladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Nevada valisi, Formula 1 ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü Amerika GP'ye ev sahipliği yapmak için görüştüklerini açıkladı.

Nevada Valisi, Las Vegas GP için F1'le görüştüğünü doğruladı

Formula 1'in Amerika'daki varlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor ve bu kapsamda gelecek yıl takvime Miami dahil olacak.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Austin yarışı, üç günde piste gelen 400 bin taraftarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Şimdi takvime üçüncü bir Amerika yarışı daha eklenmesi gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'ın Formula 1'e ev sahipliği yapmak istediği ve bu kapsamda Austin'de bir görüşme gerçekleşeceği iddia edilmişti.

Şimdi resmi kaynaklardan doğrulama gelmiş durumda. Nevada valisi Steve Sisolak, önümüzdeki yıllarda Las Vegas'ta potansiyel bir yarış gerçekleştirme ihtimallerini görüşmek üzere Formula 1'in patronları Stefano Domenicali ve Ross Brawn ile görüştüğünü açıkladı.

Vali Sisolak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda F1'in patronlarıyla tanışma fırsatım oldu ve bu konudaki tavırlarını takdir ettim."

"Daha önce söyledim ve tekrar söylüyorum: Silver State (Nevada) hızla eğlence ve spor başkenti haline geliyor!" ifadelerini kullandı.

Formula 1, 1980'lerin başında Watkins Glen'den ayrılmasından sonra iki kez Vegas'a gitti ve Caesars Palace Grand Prix adı altında iki yarış düzenledi.

Ünlü otel ve kumarhanenin otoparkını çevreleyen cadde pistinde yapılan yarışta Alan Jones ve Michele Alboreto birer zafer elde etti. Fakat yarış pek popüler değildi ve ömrü oldukça kısa sürdü.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Las Vegas'da

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Las Vegas'da

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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