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Netflix, Michael Schumacher hakkında yeni bir belgesel yayınlayacak!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Netflix, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher hakkında yeni bir bir belgesel yayınlayacağını açıkladı. Efsane pilotun ailesi tarafından desteklenen bu belgesel, 15 Eylül'de yayınlanacak.

Netflix, Michael Schumacher hakkında yeni bir belgesel yayınlayacak!

Schumacher adlı bu belgesel, Michael'ın eşi Corinna, çocukları Gina ve Mick'in yanı sıra, efsane pilotun kardeşi Ralf'ın desteğini içeriyor.

Bu, oldukça benzersiz bir yapıt olacak çünkü aile, 2013'ün sonunda geçirdiği kayak kazasından sonra hâlâ bakıma muhtaç olduğu düşünülen Schumacher'in özel hayatı hakkında neredeyse hiçbir şey açıklamıyordu.

Belgeselde ayrıca Jean Todt, Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill ve David Coulthard gibi Schumacher'in kariyerinde rol oynayan veya doğrudan rakipleri olan birçok F1 kişiliğinin görüşlerine de yer verildi.

Schumacher, Formula 1'de yarıştığı süre zarfında özel hayatına hep dikkat etmişti ve ailesiyle ilgili konuşmaktan kaçınıyordu. Çekilen bu belgeselde, Schumacher'in pist üstündeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla ilgili pek çok bilinmeyen de açıklanacak.

Filmin yapımcılığını Alman firması B/14 Film GmbH üstlenirken, yönetmenliğini Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker ve Michael Wech yapıyor.

Aynı ekip, tenis efsanesi Boris Becker hakkında 2017'de yayınlanan belgeselden de sorumluydu.

Nocker, "En büyük destekçimiz Corinna Schumacher'in kendisiydi. Kendisi gerçek bir film yapmak, Michael'ı tüm inişleri ve çıkışlarıyla, olduğu gibi göstermek istedi. İstediğimiz şeyi yapmamıza izin verecek kadar şaşırtıcı ve cesurdu. Biz de onun sınırlarına saygı duyduk ve onu koruduk.” dedi.

Yapımcı Benjamin Seikel şunları ekledi: "Belgeseli çekmek büyük bir zorluktu ve prodüksiyon üzerinde dışarıdan uygulanan baskı göz önüne alındığında çok fazla zaman ve hassasiyet gerektiriyordu. Fakat bu harika ekip ve aile ile arasındaki harika işbirliği sayesinde, kendimizi etkilememize izin vermedik."

"Projenin nihayet başlıyor olmasından ötürü minnettarız ve Netflix'te dünya çapında yayınlanmasından memnunuz. Filmin her zaman uluslararası bir belgesel olması amaçlandı ve bu şekilde kabul edileceğinden eminiz."

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