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Formula 1 / Son dakika

Drive to Survive'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı!

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Drive to Survive'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı!
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 14:43

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Netflix, Drive to Survive Belgeseli'nin 2. sezonunun 28 Şubat'ta yayınlanacağını açıkladı.

Netflix'in "Drive to Survive" serisi, Formula 1'e olan ilginin artmasına yardımcı olurken, F1'in normalde televizyon karşısında görülmeyen yönlerini yayınlaması büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Serisinin ikinci sezonunun 2020’nin ilk aylarında yayınlanacağı ve Mercedes ile Ferrari’nin de seride yer alacağı resmen açıklanmıştı.

Şimdi ise bu belgeselin yayın tarihi açıklandı.

Buna göre ikinci sezon, 28 Şubat'ta yayınlanacak ve böylelikle 12-15 tarihleri arasında yapılacak Avustralya Grand Prix'sinden iki hafta önce ekranlara gelmiş olacak.

Tüm takımların yer alacağı belgesel, toplamda dokuz bölümden oluşacak.

Netflix’e erişim izni veren takımlar, teknik sırlar ortaya çıkmadığı sürece kameralar tarafından her şeyin kayıt altına alınabileceğini kabul etmişlerdi.

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