Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
281 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş! Sonraki / Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 / Haberler

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Netflix, Drive To Surive 3. Sezon'un ilk gerçek fragmanını bugün yayınladı ve taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Serinin ilk iki sezonda elde ettiği başarının ardından yapım şirketi Box to Box Films, kameralarını geçen yıl bir kez daha padoka yerleştirdi ve 3. sezonun çekimlerini gerçekleştirdi.

Çekimler, COVID-19 salgınına rağmen devam etti ve çekim ekipleri, içerik çıkarabilmek adına yarış hafta sonlarında "takım baloncuklarının" birer parçası oldular.

F1 geçen ay Drive to Survive'ın 3. sezonunun 19 Mart'ta çıkacağını açıklamıştı. Bu da sezonun başlangıcından sadece 9 gün öncesine denk geliyor.

O noktada kısa bir teaser yayınlanmıştı ancak bugün yeni sezona dair ilk gerçek ve tam fragman yayınlandı.

 

Resmi fragmanda yarışların perde arkasında yaşanan olaylara dair bir dizi görüntü yer alıyor ve 10 takımın tamamının yeni sezonda serinin bir parçası olacağı görülüyor.

Romain Grosjean'ın Bahreyn Grand Prix'sindeki korku dolu kazası, serinin ana çıkan konularından birisi olurken ve fragman, Fransız pilotun eşi Marion'un da bu mini seride yer aldığını gösteriyor.

Drive to Survive serisinin 3. sezonu toplamda 10 bölüm sürecek ve 19 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.

paylaşım
yorumlar
Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Önceki haber

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Sonraki haber

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

51 dk
2
Formula 1

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

27 dk
3
Formula 1

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

19s
4
Formula 1

S Sport Plus artık cuma antrenmanlarını da canlı yayınlayacak!

5s
5
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Direksiyon

9 Oca 2018
Son Haberler
Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
F1

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

9dk
Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı
F1

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

27dk
Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!
F1

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

51dk
Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"
F1

Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"

1s
Schumacher: ''Hedefim, en iyi performansımı sergilemek''
F1

Schumacher: ''Hedefim, en iyi performansımı sergilemek''

2s
Son Videolar
AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
1s

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
3 Mar 2021

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Luke Smith More from
Luke Smith
Resmi: Azerbaycan GP seyircisiz gerçekleştirilecek
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Azerbaycan GP seyircisiz gerçekleştirilecek

Bahreyn GP, aşılanan ve COVID-19'u atlatan seyircilere açık olacak
Formula 1 / Son dakika

Bahreyn GP, aşılanan ve COVID-19'u atlatan seyircilere açık olacak

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

Çok Okunanlar Bugün

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

S Sport Plus artık cuma antrenmanlarını da canlı yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport Plus artık cuma antrenmanlarını da canlı yayınlayacak!

Formula 1'i tanıyalım: Direksiyon
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Direksiyon

WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Kendimde çok fazla baskı ve beklenti yaratıyorum"

Teknik analiz: Mercedes W12
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes W12

Son Haberler

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı
F1 Formula 1 / Haberler

Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Sürücülerimizle ilgili 'olası sorunlara' hazırız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.