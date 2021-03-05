Netflix, Drive to Survive 3. Sezon'un tam fragmanını yayınladı

Serinin ilk iki sezonda elde ettiği başarının ardından yapım şirketi Box to Box Films, kameralarını geçen yıl bir kez daha padoka yerleştirdi ve 3. sezonun çekimlerini gerçekleştirdi.

Çekimler, COVID-19 salgınına rağmen devam etti ve çekim ekipleri, içerik çıkarabilmek adına yarış hafta sonlarında "takım baloncuklarının" birer parçası oldular.

F1 geçen ay Drive to Survive'ın 3. sezonunun 19 Mart'ta çıkacağını açıklamıştı. Bu da sezonun başlangıcından sadece 9 gün öncesine denk geliyor.

O noktada kısa bir teaser yayınlanmıştı ancak bugün yeni sezona dair ilk gerçek ve tam fragman yayınlandı.

Resmi fragmanda yarışların perde arkasında yaşanan olaylara dair bir dizi görüntü yer alıyor ve 10 takımın tamamının yeni sezonda serinin bir parçası olacağı görülüyor.

Romain Grosjean'ın Bahreyn Grand Prix'sindeki korku dolu kazası, serinin ana çıkan konularından birisi olurken ve fragman, Fransız pilotun eşi Marion'un da bu mini seride yer aldığını gösteriyor.

Drive to Survive serisinin 3. sezonu toplamda 10 bölüm sürecek ve 19 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.