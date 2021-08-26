Netflix, Drive to Surive'ın 4. sezonunu duyurdu

Drive to Surive'ın dördüncü sezonunun duyurulması aslında pek de sürpriz değil. Yapımcı Box to Box Films'in çekim ekipleri, bu sezon sık sık F1 padokunda yer alıyordu.

Drive to Survive, son yıllarda Formula 1'e yeni bir izleyici kitlesi gelmesinde önemli bir rol oynadı. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede insanlar, Drive to Survive sayesinde Formula 1'le tanıştılar.

Drive to Surive'da, genellikle ekrana yansımayan ve perde arkasında yaşanan anlar anlatılıyor. Her bölümde ayrı bir hikaye ele alınıyor ve olaylar daha dramatik şekilde aktarılıyor.

Bu yıl Mercedes ve Red Bull arasında büyüleyici bir şampiyonluk savaşı var. Ayrıca Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in rekabeti de nefes kesiyor. Yapımcı Box to Box Films, tam da bu kritik yılda, dördüncü sezonun çekimlerinin yapıldığını duyurdu.

Henüz ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak 2022 yılının başlarında yayınlanması oldukça muhtemel.