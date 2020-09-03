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Formula 1 / Son dakika

Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!

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Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Netflix, Ayrton Senna'nın hayatını ve kariyerini anlatan yeni bir kurgusal drama dizisi çekecek. Bu dizinin 2022'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Sekiz bölümlük mini dizi, projeye "benzeri görülmemiş erişim" izni veren Senna ailesiyle ortaklaşa şekilde Brezilyalı film yapımcısı Gullane tarafından hazırlanacak.

Seri, "ulusal bir kahraman haline gelen ve dünyayı kendisine hayran bırakan adamın samimiyetini" gösterecek ve ayrıca "üç kez Formula 1 şampiyonunun kişilik ve aile ilişkilerini de" anlatacak.

Daha önce 2010 yılında Senna filmi piyasaya sürülmüştü. Ayrıca Netflix de son iki yılda Drive to Survive Formula 1 serisini hazırlıyordu.

Senna serisi, Brezilyalı pilotun 1981'de Formula Ford 1600 şampiyonasında yarışmak için İngiltere'ye taşınmasıyla başlayacak ve 1994 San Marino Grand Prix'sinde hayatını kaybettiği kaza ile sona erecek.

Senna'nın ailesi, serinin içerisinde yer alacağı için Brezilyalı pilotun Sao Paulo'da büyüdüğü ev gibi yerlerde setler kurulabilecek.

Ayrton'un kız kardeşi Viviane Senna, "Onun hakkında sadece birkaç kişinin bildiği hikayeyi anlatacağımızı duyurmak çok özel."

"Senna ailesi, bu projeyi tamamen benzersiz ve benzeri görülmemiş hale getirmekte kararlı. Partnerimiz olmak için de, küresel çapta erişime sahip olan Netflix'ten daha iyi kimse yok." dedi.

Dizi hem İngilizce hem de Brezilya Portekizcesi olarak çekilecek ve 2022'de piyasaya sürülecek.

 
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Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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