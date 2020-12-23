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Formula 1 / Son dakika

Piquet Jr: "Russell, Hamilton'un yaptıklarının yapılabileceğini herkese gösterdi"

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Piquet Jr: "Russell, Hamilton'un yaptıklarının yapılabileceğini herkese gösterdi"
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İlk Formula E şampiyonu ve Lewis Hamilton'un GP2'deki eski rakibi Nelson Piquet Jr. , İngiliz pilotun yaptıklarını küçümsemediğini fakat bunun doğru zamanda doğru yerde bulunmasından kaynaklandığını söyledi. Kendisi de 2008-09 yılları arasında Renault'yla F1'de yarışan pilot, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimlerin de aynı koşullar altında bunu başarabileceğini düşünüyor.

Sezon sonrası 7. şampiyonluğunu kazanan Hamilton hakkında değerlendirme yapan Nelson Piquet Jr: “Sayılar bakımından hiçbir kuşku yok... O konuda her şeyi kanıtladı, tüm rekorları kırdı. Her neyse, bu konuda konuşulacak bir şey yok. Fakat bildiğiniz gibi motor sporları karmaşık: bir şeylerin olması için doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekir.”

“Bunun büyük bir örneği de (George) Russell’ın yerine girerek yaptığını yapmasıydı. Hamilton’un yaptıklarını yapılabileceğini herkese göstermiş oldu. Evet, bunu o kadar yıl hatasız bir şekilde yapmak da bir şey... Ama hızlı olmak mümkün”

“Bu rekorları kırmanız için yeteneğin yanında en önemli şey doğru zamanda doğru yerde olmanızdır. Motor sporlarında çok önemli çünkü takımların dominasyonu mevcut; Mercedes’in son zamanlarda domine etmesi ve bir süre daha etmeye devam edecek olması gibi. O yüzden Hamilton’un muhtemelen gelecek sezonun da şampiyonluğunu kazanıp emekliye ayrılmasını bekliyorum.”

“Yani bir şampiyonayı daha kolayca hesaba katabilirsiniz. Sonrasında Mercedes domine edecek başka birisini seçecektir, böyle olacağını düşünüyorum. Karmaşık bir durum, Hamilton’un gerçekten inanılmaz bir sürücü olduğunu düşünüyorum.”

“Ama Max Verstappen’i yanına koyarsanız büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bana katılır mısınız bilemem ama Max çok cesur birisi. Sadece hızda değil, ataklarda, agresiflikte... Farklı birisi.”

“Hamilton’un iyi bir araçla, ön tarafta ve kendisine zorluk çıkartmayan bir takım arkadaşıyla dominasyonunu izledik... Nico Rosberg’le olduğu gibi kendisine zorluk çıkartan bir takım arkadaşı olduğunda öyle değildi.”

“Kesinlikle tüm bu zaman boyunca kendisiyle aynı kalibredeki (Fernando) Alonso, Max, (Daniel) Ricciardo, (Charles) Leclerc gibi bir sürücüyle mücadele içinde olsaydı bu şekilde bir dominasyon görmezdik. Fakat Mercedes bunu istemiyor... Mercedes için takım içinde bir mücadele olmasındansa bu şekilde kazanan ve domine eden tek bir sürücüsünün olması daha iyi.”

“O yüzden tekrar söylüyorum: doğru yerde doğru zamanda doğru takımla, kendisini destekleyen ve ön tarafta yalnız olmasını isteyen bir takımla olmaya bakıyor. Takım kimsenin onunla mücadele etmesini istemiyor.”

“Yani bu kadar. Fakat yine de dünyada en çok şampiyonluğu ve rekoru olan sürücü o. Ama ‘sadece’ 2 şampiyonluğu olan Alonso’dan 3 kat yetenekli olduğunu söyleyebileceğimizi sanmıyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nelson Piquet Jr.
Editör Memet Kağan Bilgili

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