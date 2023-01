Neden Vasseur için şampiyonluk dışı hiçbir seçenek yok?

Haberi dinle

Bugün itibariyle resmi olarak göreve başlayan Vasseur, takımı otomatik olarak öne geçirecek sihirli bir düğmeye sahip olmadığının farkında, aynı şekilde tek bir görevi olduğunu da çok iyi biliyor: takımın şampiyonluk hasretine son vermek!

Ferrari üst yönetiminde bulunan John Elkann ve Benedetto Vigna, yeni kuralların ilk sezonunun hüsranla sonuçlanmasının ardından eski takım patronu Mattia Binotto'ya olan güvenlerini kaybetmişler ve düşüş trendinden çıkabilmek için değişiklik yapmayı tercih etmişlerdi.

Sezonu değerlendiren Vigna, "Biraz ilerleme kaydettik. Kaydettiğimiz ilerlemeden memnun olsam dahi ikincilikten memnun değilim. Takımın daha da gelişebilmek için gerekenlere sahip olduğunu düşünüyorum." demiş ve durumdan mutlu olmadığını açık açık belirtmişti.

Değişimin sonucu, senelerdir Ferrari ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Vasseur'un takımın başına geçmesi oldu.

Kariyeri boyunca Renault ve Alfa Romeo gibi orta sıra takımlarında çalışan Vasseur için en büyük dezavantaj, takımın işleyişini öğrenebileceği ve uzun vadeli hedefler koyabileceği bir dönemden geçme lüksü olmaması. Gerek yönetim, gerek tifosi, hızlı bir şekilde şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Tüm bu baskıyı hesaba katarsak, bazı kişilerin Vasseur'a gerçekten zehirli bir kadeh miras kaldığını öne sürmelerine şaşmamak gerek.

Ferrari started 2022 on the front foot before problems emerged Photo by: Ferrari

Vasseur'un şu an için en büyük hedefi, Ferrari'nin kararının sorgulanmasını engellemek ve ilk yarışlarda iyi sonuçlar elde edebilmek, nitekim son birkaç sezondur Ferrari'nin üzerine kara bulutlar düşüren strateji hatalarının tekrarlanması durumunda İtalyan medyasının veya tifosi'nin tepkisini hayal etmek pek de zor değil.

Olası eleştirilerin önüne geçmek için takımın neredeyse hiç hata yapmaması gerekmekte, ki bu, baskının bu denli yüksek olduğu bir ortamda hiç kolay değil.

Hataların azalması için en önemli odak noktası araçtan ziyade takım içi organizasyonda değişikliklere gitmek ve strateji hatalarını azaltmak olacak. Belki strateji ekibi tamamen değişmeyecek, ancak bu cephede işlerin iyileştirilmesi şart.

Genel olarak birçok şey Vasseur'un aleyhine gibi görünebilir, ancak kendisi için birçok avantaj da mevcut: bunların ilki, yükselişte olan bir takıma gelmesi. Son iki sezondur sürekli gelişen ve 2021'de düzenli podyumlar elde etmeye başlayan, 2022'de ise şampiyonluk savaşına dönen Ferrari, oldukça güçlü bir temele sahip.

Bir diğer avantaj ise, Binotto'nun takımın potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için farklı departmanların birlikte iyi çalışmasını sağlamak için ciddi çaba sarf etmesi.

Son olarak, Ferrari'nin 2023 aracına erkenden yönelmesi nedeniyle Vasseur'un elinde neredeyse eksiksiz bir aracın da olacağını hatırlatmakta fayda var. Motor tarafında da İspanya ve Azerbaycan gibi hayal kırıklıklarıyla geçen iki yarışın ardından bu alanda önemli adımlar atan takım, dayanıklılık sorunlarını çözmüş vaziyette.

Bunun yanı sıra takımın performansı da artırabileceği düşüncesiyle kış boyunca dayanıklılık üstünde çalıştığı da konuşuluyor. Eğer beklendiği kadar büyük bir kazanç gerçekleşirse, Red Bull'un düzlüklerdeki üstünlüğü de kırılabilir.

Vasseur will aim to build on the initial success started by Binotto Photo by: Ferrari

Vasseur'un araca, güç ünitesine ve tüm teknik özelliklere Binotto gibi bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıp yaklaşmayacağını görmek özellikle ilginç olacak.

Hiç şüphe yok ki Binotto'nun takım patronu olarak güçlü yanlarından biri araçlar hakkındaki detaylı bilgisi, bu sayede de performansı etkileyen (üst düzey padok politikaları da dahil olmak üzere) karmaşıklıkları ve rekabet halindeki güçleri tanımlayabilmesiydi.

Zorluklarla dolu bir dönemde takıma katılan Vasseur'a her şeyin mümkün olduğu konusunda cesaret vermesi gereken tek bir şey varsa o da Binotto'nun kendi sözleridir. Geçen yaz konuşan Binotto, Ferrari'nin yeniden şampiyonluk kupaları kazanması için çoğunlukla doğru yolda olduğunu düşünüyordu. İhtiyaç duyulan tek şey daha keskin hamleler yapabilmekti.

Ferrari'nin zafere ulaşmak için neleri farklı yapması gerektiğini düşündüğü sorulan Binotto, "Yapmamız gereken farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence yapmamız gereken tek şey, her bir yarışa odaklanarak kendimizi adım adım geliştirmeye devam etmek."

"Sihirli bir değneğimiz yok, kendimizi değiştirmemiz gerektiğini de düşünmüyorum. İyi bir iş çıkarabileceğimizi kanıtladık. Mesele sadece adım adım zirveye ulaşmak, alışmak ve 2022 sezonunu nasıl tamamlarsak tamamlayalım gelecek sezon için hazırlıklı olmaya çalışmak." dedi.

Bu görevi tamamlamak Vasseur'a düşüyor. Padoğun güler yüzlü ve şakacı kişiliklerinden biri olarak bilinen Vasseur, başlanan işi tamamlayacak kadar kararlı da.

Vasseur'ü yıllardır tanıyan Valtteri Bottas'ın dediği gibi: "Frederic çok rahat ve sürekli şaka yapıyor gibi görünebilir ama aynı zamanda sert de olabilir."

"Motivasyon konuşması ya da yapıcı bir konuşma yapmak için doğru zamanın ne zaman olduğunu da oldukça iyi biliyor. Kısacası, o iyi biri."

Artık vakit, bu niteliklerini Ferrari için de sergileyebilme vakti.

What will Ferrari look like under Vasseur's leadership? Photo by: Mark Sutton