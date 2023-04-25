Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?

McLaren, eski performansından çok uzak olsa da CEO Zak Brown ve yeni takım patronu Andrea Stella takımı yeniden canlandırmak için çok uğraşıyor.

Ekibinin geliştirme konusunda geride kaldığını fark eden Brown, Stella'ya yeni bir teknik yapı oluşturma görevi verdi ve teknik direktör James Key'in yerine Neil Houldey, Peter Prodromou ve Ferrari'den dönen David Sanchez'den oluşan üçlü grup mühendislik ve tasarım, aerodinamik ve araç konsepti alanları için yetkilendirdi.

Motorsport.com'un daha önce bildirdiğine göre, 15 mühendisle anlaşma yapıldı. Bunlardan bazıları halihazırda takıma katılırken, Sanchez gibi bazı mühendisler ise ücretli zorunlu izinde.

Katılanlar arasında Aston Martin'de uzun süre aero uzmanı olarak çalışan Mariano Alperin ve Ferrari ve Red Bull'dan birçok personel var.

McLaren'in işe alımlar konusunda agresif olduğu ve üst düzey yetenekleri takıma katılmaya ikna etmede başarılı göründüğü açık.

Motorsport.com'un Avustralya'da rakip yetenekleri takıma çekmenin zorluğunu sorması üzerine Stella, "McLaren, görüştüğümüz insanlar için her zaman çok heyecan verici bir olasılık gibi görünüyor ve herkes sahip olduğumuz hırsı anlıyor."

"Herkes durumu tersine çevirirsek tarih yazacağımızı biliyor ve bunun bir parçası olmak istiyor, bu yüzden yetenekleri çekmenin zor olduğunu söyleyemem."

"Takımdaki değişikliğin, işe alım sürecinin üzerindeki etkisi çok yeni. İşe alım sürecine genel olarak yaklaşımımız, performans odaklı kuruluş felsefemizin bir parçası."

"İnsanları işe alırken bile performansı göz önünde bulunduruyorsunuz; bu da Formula 1'de rekabet edebilmek için agresif olduğumuz anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

McLaren'in işe alım sürecindeki en önemli kozlarından biri, pandemi nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından nihayet eskiyen tesislerinin yenilenmesini sağlayan yeni yatırımlar oldu.

Ron Dennis döneminde McLaren Teknoloji Merkezi, en yeni ekipman ve teknolojiye sahip bir üs olarak F1 dünyasının gıpta ettiği bir yerdi.

Ancak MTC'nin öne çıkan yönlerinden çoğu eskidi ve rüzgar tüneli, Toyota'nın Köln'deki tüneline parça taşımak için uygun olmayan bir anlaşmaya dayanarak kullanılmaz hale geldi.

Yeni rüzgar tüneli nihayet tamamlandı ve gerekli kalibrasyon çalışmalarının ardından Haziran ayında faaliyete geçecek. Yeni simülatör ve üretim birimi de bu yılın sonlarına doğru devreye girecek.

Yeni tesislerin McLaren'ı hem pistte hem iş piyasasında rekabet için çok daha iyi bir konuma getirdiği açık. Şu anda McLaren, insanların parçası olmak istedikleri bir proje gibi görünüyor.

Brown, "Hiç kimse hissedarlarımızın bağlılığından ya da yönetim kurulumuzun öne çıkma konusundaki kararlılığından şüphe duymuyor."

"Son olarak, yıllardır bahsettiğimiz pek çok altyapı, rüzgar tünelimiz faaliyete geçmek üzere. Son teknoloji üretim ekipmanlarına sahip yeni bir üretim birimi olacak. İçinde gezebilir, binaları ve diğer pek çok altyapıyı görebilirsiniz."

"Bu konuda oldukça gerideydik, buna yatırım yaptık ve COVID sırasında bunların bir kısmını ilerletme konusunda durakladık."

"İhtiyacımız olan tüm kaynaklara sahibiz. Motivasyonumuz yüksek. Bize katılan ve katılma sürecinde olan çok sayıda insan var."

"Andrea modeli uygulamaya koydu ancak bu modeli turbo şarj etmeyi henüz bitirmedik."

"Daha yeni başlıyoruz." dedi.