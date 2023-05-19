Neden Coulthard'a göre Alonso, Schumacher'den daha iyi?

Fernando Alonso 2023 sezonunun ilk beş yarışında dört podyum elde etti ve şu anda Pilotlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alıyor. 2023 için Alpine'den Aston Martin'e geçen Alonso, Silverstone merkezli takımın formunun hızla yükseldiği bir dönemi seçti.

Kırklı yaşların genellikle bir pilotun F1'deki üstünlüğünün köreldiği nokta olmasına rağmen Alonso, birkaç sezon önce Formula 1'den iki yıl uzak kalmasına rağmen, her zamanki gibi göz korkutucu bir yarışçı olmaya devam ediyor.

Alonso, düşük performans gösteren McLaren-Honda ortaklığıyla yıllarca süren hayal kırıklığının ardından 2018'de F1 kariyerine ara verdi ancak bu arayı emeklilikten ziyade ücretli izin olarak gördüğünü açıkça belirtti.

İki yıl sonra Alpine'de bir koltuk buldu ve burada geçirdiği süreyi, 2005 ve 2006'da Renault ile kazandığı şampiyonluklardan neredeyse yirmi yıl sonra yeniden ön sıralara döndüğü Aston Martin'e sıçrama tahtası olarak kullandı.

Eski takım patronu Eddie Jordan ile birlikte Formula For Success podcast'ine katılan F1 yarış galibi Coulthard, Alonso'nun sansasyonel formunu Schumacher'inkiyle kıyasladı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher, 2006 sonunda Ferrari'de kariyerinin zirvesindeyken F1'den emekli oldu ancak 2010 sezonu için gelişen Mercedes projesi ile spora geri döndü. Brackley'de üç sezon geçiren Schumacher, parlak dönemler yaşadı ancak formu, yeteneklerinin azaldığını gösteren hatalarla doluydu.

Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari and Giancarlo Fisichella, Renault Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bunun örnekleri arasında 2012 İspanya ve Singapur Grand Prix'lerinde frenleme sırasında Bruno Senna ve Jean-Eric Vergne ile yaşadığı tuhaf çarpışmalar yer alıyordu.

Coulthard, Alonso ile Schumacher'in geri dönüşlerindeki başarıları arasında önemli bir fark olduğuna inandığını söyledi.

Coulthard, "Alonso Formula 1'den ilk ayrıldığında doğrudan spor arabalara, IndyCar'a geçti, Dakar'a katıldı, bir karting pisti var ve onu İspanya'daki tesisinde karting yaparken görüyorsunuz."

"Yani kesintisiz olarak yarış pilotu modunda olmak bunu zihninizde keskin tutuyor. 'Yaşlı adamın içeri girmesine izin verme' diye bir deyim vardır."

"Yaşlı adamın ya da yaşlı kadının içeri girmesine izin verirseniz, o hale gelirsiniz. Ama buna karşı savaşırsanız ve doğanın izin verdiği sürece genç bir ruha sahip olursanız..."

"Bence yarışmayı bırakan ve gidip motosikletle uğraşan, sonra bir kaza geçirip omurunu kıran ve bıraktıktan üç yıl sonra Formula 1'e geri dönen Michael'la kıyaslarsak; o hâlâ inanılmaz bir bireydi ama 40'lı yaşlarına gelmeden ve zaman ilerlemeden önce olduğu kadar iyi değildi."

"Bence Fernando'nun F1'den uzak kalmasının nedeni, Kimi Raikkonen'de [2010 ve 2011'de yarışmadı] de gördüğümüz gibi, kesintisiz bir şekilde ralli yapmasıydı."