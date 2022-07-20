Ne zaman antrenman seansına çıkacağı belirsizliğini koruyan Pourchaire, bu konuya odaklanmıyor
Theo Pourchaire, Alfa Romeo'nun kendisini piste çıkarmak için ideal bir yarış arayışında olduğunun farkında ve bunu düşünmemeye çalışıyor.
Alfa Romeo'nun sezon öncesi planı, akademi pilotları Pourchaire'in Fransa GP'si ilk antrenman seansında piste çıkmasıydı, nitekim o hafta sonu F2 yarışı düzenlenmeyecekti.
Ancak Rusya GP'si iptal edildi ve normalde burada düzenlenecek F2 mücadelesi de Fransa'ya alındı, dolayısıyla Pourchaire'in piste çıkması da imkansız hale geldi.
Henüz piste çıkacağı zaman belirsizliğini korusa da Pourchaire, "F2'ye konsantre olmayı ve bir hafta sonunda sadece bir seride yer almayı tercih edeceğini" söylüyor.
Son durum hakkında bilgi veren Pourchaire, "Dürüst olmak gerekirse, bunu Fred [Vasseur] ile konuşmadık. Sadece F2 hakkında konuşmaya çalışıyoruz, bana F2'ye konsantre olmamı söyledi."
"Ancak röportajı gördüm, normalde Le Castellet'te piste çıkmamı planlıyordu ama neyse ki ya da ne yazık ki F2 buraya alındı."
"Kendi evimde yarışabiliyor olmak güzel ama gelecekte göreceğiz."
"[Bir ayarlama yapmanın] zor olmasını anlayabiliyorum çünkü mümkün olan en fazla iki veya üç pist var, ancak bir Pirelli testi yapılacağını biliyorum, hava sorunları da var."
"Zhou bir çaylak ve Bottas'ın da Singapur ve Suzuka'da sürmesi gerektiğini anlıyorum."
"Dolayısıyla bunu düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse F2'yi düşünmeyi tercih ediyorum, bu yıl kazanabileceğim birkaç şey var."
Aynı hafta sonu her iki seride de sürmekten mutlu olup olmayacağı sorulduğunda, Pourchaire şunları ekledi: "Pek değil, dürüst olmak gerekirse, duruma göre değişir."
"Elbette, iki yarış bitmeden şampiyon olursam ki bu neredeyse imkansız, evet, neden aynı hafta sonu sürmeyeyim ki?"
"F2'ye konsantre olmayı ve hafta sonları sadece bir seride piste çıkmayı tercih ederim."
Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"
F1 Manager 2022'nin sürücü puanları belli oldu
Son Haberler
2023 F1 kuralları, dalgalanmayı nasıl engelleyecek?
Formula 1'de yakın mücadeleye yardımcı olması için getirilen zemin etkili araçlarda hedefe ulaşıldı ancak yeni araçların istenmeyen bir sonucu oldu: Dalgalanma/Zıplama.
Verstappen: "Lastikler Fransa'da kritik öneme sahip olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıcak havanın etkili olacağı Fransa GP'nin öne çıkan faktörünün lastik aşınması olacağını düşünüyor.
Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"
Sebastian Vettel, Fransa ve Macaristan'da iyi sonuçlar alarak yaz arasına pozitif bir ivme ile gitmelerini umuyor.
Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?
Ferrari, 2022'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull gibi sürekli güncelleme getirme felsefesini uygulamıyor olsa da aracında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.