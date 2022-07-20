Ne zaman antrenman seansına çıkacağı belirsizliğini koruyan Pourchaire, bu konuya odaklanmıyor

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Alfa Romeo'nun sezon öncesi planı, akademi pilotları Pourchaire'in Fransa GP'si ilk antrenman seansında piste çıkmasıydı, nitekim o hafta sonu F2 yarışı düzenlenmeyecekti.

Ancak Rusya GP'si iptal edildi ve normalde burada düzenlenecek F2 mücadelesi de Fransa'ya alındı, dolayısıyla Pourchaire'in piste çıkması da imkansız hale geldi.

Henüz piste çıkacağı zaman belirsizliğini korusa da Pourchaire, "F2'ye konsantre olmayı ve bir hafta sonunda sadece bir seride yer almayı tercih edeceğini" söylüyor.

Son durum hakkında bilgi veren Pourchaire, "Dürüst olmak gerekirse, bunu Fred [Vasseur] ile konuşmadık. Sadece F2 hakkında konuşmaya çalışıyoruz, bana F2'ye konsantre olmamı söyledi."

"Ancak röportajı gördüm, normalde Le Castellet'te piste çıkmamı planlıyordu ama neyse ki ya da ne yazık ki F2 buraya alındı."

"Kendi evimde yarışabiliyor olmak güzel ama gelecekte göreceğiz."

"[Bir ayarlama yapmanın] zor olmasını anlayabiliyorum çünkü mümkün olan en fazla iki veya üç pist var, ancak bir Pirelli testi yapılacağını biliyorum, hava sorunları da var."

"Zhou bir çaylak ve Bottas'ın da Singapur ve Suzuka'da sürmesi gerektiğini anlıyorum."

"Dolayısıyla bunu düşünmüyorum, dürüst olmak gerekirse F2'yi düşünmeyi tercih ediyorum, bu yıl kazanabileceğim birkaç şey var."

Aynı hafta sonu her iki seride de sürmekten mutlu olup olmayacağı sorulduğunda, Pourchaire şunları ekledi: "Pek değil, dürüst olmak gerekirse, duruma göre değişir."

"Elbette, iki yarış bitmeden şampiyon olursam ki bu neredeyse imkansız, evet, neden aynı hafta sonu sürmeyeyim ki?"

"F2'ye konsantre olmayı ve hafta sonları sadece bir seride piste çıkmayı tercih ederim."