Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Monza, F1 takvimindeki en özel pistlerden birisi. Farklı pistlerde de F1 araçları yüksek hızlara ulaşabiliyorlar ancak Monza pistinin yapısı gereği mühendisler ve pilotlar, düşük yere basma gücü üreten bir araç hazırlayıp onu pist üstünde en iyi şekilde kullanmak zorunda oluyorlar. Bu yüzden takımlar buraya her sene özel kanat getiriyorlar.
Bu içeriğimizde takımların farklı pistlerde kullandıkları arka kanat tasarımlarına bakarak, onların İtalya GP'de yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için neler yaptığını inceledik.
Mercedes AMG W11 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Motorsport Images
Mercedes Monza'da bazı rakiplerine göre daha fazla kanat açısıyla piste çıksa da, yine de şu ana kadarki en düşük kanat açılarını kullandı. Arka kanadın üst flapinde geleneksel tasarım kullanılırken, kanadın en üst kısmında Gurney kanatçıkları kullanılmadı. Avusturya'da tek destek kolu, nispeten büyük bir üst bölüm ve Gurney kanatçıkları kullanılmıştı.
Macaristan GP'de yüksek yere basma gücü üreten kanada geçildi ve motor kapağının sonunda çift katlı T-kanat kullanıldı. Bunun dışında çift destek kolu kullanılırken ana planya daha derindi ve Guney eklentisi kullanıldı. Ancak kanadın orta kısmındaki V bölümü, diğer yarışlara göre daha derindi. Bu sayede kanat tasarımıyla oluşan sürüklenme azaltılmış oldu.
Silverstone'da Avusturya'daki tasarım temelli başka bir kanat yapısı kullanıldı. Drag etkisini azaltıp maksimum hızı arttırmak için Mercedes, üst planyada yer alan Gurney eklentisini çıkardı. İspanya GP'de yüksek yere basma gücü kanadına dönülürken çift basamaklı T-kanat yerine tek basamaklı T-kanat kullanıldı.
Ardından Belçika'ya gidildiğinde her takım Spa-Francorchamps'ın farklı gereksinimleri için doğru dengeyi bulmaya çalıştı. İlk ve 3. sektörde yüksek hız gerekirken, orta bölümde yere basma gücü gerekiyor. Bu yüzden takım Silverstone'daki gibi Gurney eklentisini kaldırdı ve yere basma gücü ile maksimum hız arasında denge bulmaya çalıştı.
Red Bull Racing RB16 arka
Fotoğraf: Motorsport Images
Red Bull, Monza'da düzlükte hızlı olabilmek için araçtan yere basma gücünü çıkarmaya devam etti. Hem Spa'da hem de Monza'da kullanılan arka kanatların orta kısmı kaşık şeklindeydi ancak Monza'daki kanat beklendiği üzere daha dar açılıydı.
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Motorsport Images
Yukarıdaki iki resmi kıyasladığınızda, sağdaki resimde üst planyanın soldakine göre ciddi kısa olduğunu görebilirsiniz. Spa'da kullanılan kanadın ortasında küçük de olsa v şekli varken, Monza'daki kanadın orta kısmı düzdü. Bunun sonucunda DRS ayar mekanizmasının pozisyonu da değiştirildi. Aynı zamanda destek kollarının aerodinamik etkisini düşürmek için onların tasarımı da değiştirildi.
Griddeki diğer araçların arka kanatlarını galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz...
Ferrari SF1000 arka kanat - Belçika GP vs İtalya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, Monza'da kullanacağı arka kanadı Spa hafta sonunda test etmişti. Resimde göreceğiniz üzere Monza'da kullanılan arka kanat, Spa'dakinden daha az yere basma gücü üretiyordu. T-kanat da kullanılmadı.
Ferrari SF1000 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT01 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri Monza'ya özel bir paket hazırlamadı ve Belçika ile Monza'da aynı düşük yere basma gücü paketini kullandı. Bu pakette ön ve arka kanatlarda değişiklik yapıldı ve griddeki en ekstrem ön kanat çözümü muhtemelen AlphaTauri'deydi. Kanadın en üst flap parçası oldukça fazla kırpıldı.
McLaren MCL35 arka
Fotoğraf: LAT Images
Renault F1 Team R.S.20 arka kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Racing Point, Mercedes motorunun düzlük hızına güvenerek Monza'da rakiplerinden daha fazla açılı arka kanat kullandı. Bu, Racing Point pilotlarına düşük hızlı virajlarda ekstra stabilite sağladı ve lastik ömrünü arttırdı. Racing Point pilotları Belçika'da T-kanat kullanmamışlardı ancak ilginç bir şekilde Monza'da T-kanat da kullandılar.
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo, Monza versiyon arka kanadını Belçika GP hafta sonunda kısa süreliğine test etmişti. Alfa Romeo, Ferrari güç ünitesi nedeniyle normalde maksimum hız konusunda geride olsa da bu kanat sayesinde hızlı olmayı başardı.
Arka kanat destek kollarının üst kısmı normalde kıvrımlıyken Monza'da üst bölümdeki kıvrım kesildi.
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C39 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Kevin Magnussen, Haas VF-20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas VF-18 arka kanadı, Belçika GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Roy Nissany, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Editör
|Matthew Somerfield