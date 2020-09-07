Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

Bu içeriğimizde takımların farklı pistlerde kullandıkları arka kanat tasarımlarına bakarak, onların İtalya GP'de yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için neler yaptığını inceledik.

Mercedes AMG W11 arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes Monza'da bazı rakiplerine göre daha fazla kanat açısıyla piste çıksa da, yine de şu ana kadarki en düşük kanat açılarını kullandı. Arka kanadın üst flapinde geleneksel tasarım kullanılırken, kanadın en üst kısmında Gurney kanatçıkları kullanılmadı. Avusturya'da tek destek kolu, nispeten büyük bir üst bölüm ve Gurney kanatçıkları kullanılmıştı.

Macaristan GP'de yüksek yere basma gücü üreten kanada geçildi ve motor kapağının sonunda çift katlı T-kanat kullanıldı. Bunun dışında çift destek kolu kullanılırken ana planya daha derindi ve Guney eklentisi kullanıldı. Ancak kanadın orta kısmındaki V bölümü, diğer yarışlara göre daha derindi. Bu sayede kanat tasarımıyla oluşan sürüklenme azaltılmış oldu.

Silverstone'da Avusturya'daki tasarım temelli başka bir kanat yapısı kullanıldı. Drag etkisini azaltıp maksimum hızı arttırmak için Mercedes, üst planyada yer alan Gurney eklentisini çıkardı. İspanya GP'de yüksek yere basma gücü kanadına dönülürken çift basamaklı T-kanat yerine tek basamaklı T-kanat kullanıldı.

Ardından Belçika'ya gidildiğinde her takım Spa-Francorchamps'ın farklı gereksinimleri için doğru dengeyi bulmaya çalıştı. İlk ve 3. sektörde yüksek hız gerekirken, orta bölümde yere basma gücü gerekiyor. Bu yüzden takım Silverstone'daki gibi Gurney eklentisini kaldırdı ve yere basma gücü ile maksimum hız arasında denge bulmaya çalıştı.

Red Bull Racing RB16 arka Fotoğraf: Motorsport Images

Red Bull, Monza'da düzlükte hızlı olabilmek için araçtan yere basma gücünü çıkarmaya devam etti. Hem Spa'da hem de Monza'da kullanılan arka kanatların orta kısmı kaşık şeklindeydi ancak Monza'daki kanat beklendiği üzere daha dar açılıydı.

Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Motorsport Images

Yukarıdaki iki resmi kıyasladığınızda, sağdaki resimde üst planyanın soldakine göre ciddi kısa olduğunu görebilirsiniz. Spa'da kullanılan kanadın ortasında küçük de olsa v şekli varken, Monza'daki kanadın orta kısmı düzdü. Bunun sonucunda DRS ayar mekanizmasının pozisyonu da değiştirildi. Aynı zamanda destek kollarının aerodinamik etkisini düşürmek için onların tasarımı da değiştirildi.

Griddeki diğer araçların arka kanatlarını galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz...