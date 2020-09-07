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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / İtalya GP / Analiz

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

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Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Monza, F1 takvimindeki en özel pistlerden birisi. Farklı pistlerde de F1 araçları yüksek hızlara ulaşabiliyorlar ancak Monza pistinin yapısı gereği mühendisler ve pilotlar, düşük yere basma gücü üreten bir araç hazırlayıp onu pist üstünde en iyi şekilde kullanmak zorunda oluyorlar. Bu yüzden takımlar buraya her sene özel kanat getiriyorlar.

Bu içeriğimizde takımların farklı pistlerde kullandıkları arka kanat tasarımlarına bakarak, onların İtalya GP'de yere basma gücünü ve sürüklenmeyi azaltmak için neler yaptığını inceledik.

Mercedes AMG W11 arka kanat kıyaslaması

Mercedes AMG W11 arka kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes Monza'da bazı rakiplerine göre daha fazla kanat açısıyla piste çıksa da, yine de şu ana kadarki en düşük kanat açılarını kullandı. Arka kanadın üst flapinde geleneksel tasarım kullanılırken, kanadın en üst kısmında Gurney kanatçıkları kullanılmadı. Avusturya'da tek destek kolu, nispeten büyük bir üst bölüm ve Gurney kanatçıkları kullanılmıştı.

Macaristan GP'de yüksek yere basma gücü üreten kanada geçildi ve motor kapağının sonunda çift katlı T-kanat kullanıldı. Bunun dışında çift destek kolu kullanılırken ana planya daha derindi ve Guney eklentisi kullanıldı. Ancak kanadın orta kısmındaki V bölümü, diğer yarışlara göre daha derindi. Bu sayede kanat tasarımıyla oluşan sürüklenme azaltılmış oldu.

Silverstone'da Avusturya'daki tasarım temelli başka bir kanat yapısı kullanıldı. Drag etkisini azaltıp maksimum hızı arttırmak için Mercedes, üst planyada yer alan Gurney eklentisini çıkardı. İspanya GP'de yüksek yere basma gücü kanadına dönülürken çift basamaklı T-kanat yerine tek basamaklı T-kanat kullanıldı.

Ardından Belçika'ya gidildiğinde her takım Spa-Francorchamps'ın farklı gereksinimleri için doğru dengeyi bulmaya çalıştı. İlk ve 3. sektörde yüksek hız gerekirken, orta bölümde yere basma gücü gerekiyor. Bu yüzden takım Silverstone'daki gibi Gurney eklentisini kaldırdı ve yere basma gücü ile maksimum hız arasında denge bulmaya çalıştı.

Red Bull Racing RB16 arka

Red Bull Racing RB16 arka

Fotoğraf: Motorsport Images

Red Bull, Monza'da düzlükte hızlı olabilmek için araçtan yere basma gücünü çıkarmaya devam etti. Hem Spa'da hem de Monza'da kullanılan arka kanatların orta kısmı kaşık şeklindeydi ancak Monza'daki kanat beklendiği üzere daha dar açılıydı.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Motorsport Images

Yukarıdaki iki resmi kıyasladığınızda, sağdaki resimde üst planyanın soldakine göre ciddi kısa olduğunu görebilirsiniz. Spa'da kullanılan kanadın ortasında küçük de olsa v şekli varken, Monza'daki kanadın orta kısmı düzdü. Bunun sonucunda DRS ayar mekanizmasının pozisyonu da değiştirildi. Aynı zamanda destek kollarının aerodinamik etkisini düşürmek için onların tasarımı da değiştirildi.

Griddeki diğer araçların arka kanatlarını galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz...

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Ferrari SF1000 arka kanat - Belçika GP vs İtalya GP

Ferrari SF1000 arka kanat - Belçika GP vs İtalya GP
1/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, Monza'da kullanacağı arka kanadı Spa hafta sonunda test etmişti. Resimde göreceğiniz üzere Monza'da kullanılan arka kanat, Spa'dakinden daha az yere basma gücü üretiyordu. T-kanat da kullanılmadı.

Ferrari SF1000 ön kanat

Ferrari SF1000 ön kanat
2/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, ön kanadın üstündeki yükü biraz azaltmak ve arka tarafta yapılanları dengelemek için, en üst flap parçasının iç kısmını bayağı inceltti.

AlphaTauri AT01 ön kanat

AlphaTauri AT01 ön kanat
3/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

AlphaTauri Monza'ya özel bir paket hazırlamadı ve Belçika ile Monza'da aynı düşük yere basma gücü paketini kullandı. Bu pakette ön ve arka kanatlarda değişiklik yapıldı ve griddeki en ekstrem ön kanat çözümü muhtemelen AlphaTauri'deydi. Kanadın en üst flap parçası oldukça fazla kırpıldı.

McLaren MCL35 arka

McLaren MCL35 arka
4/13

Fotoğraf: LAT Images

Belçika'da daha geleneksel bir arka kanat kullanan McLaren, Monza'da pist yapısına uygun düşük yere basma gücü kanadını kullandı.

Renault F1 Team R.S.20 arka kanadı

Renault F1 Team R.S.20 arka kanadı
5/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault, Belçika'da zaten düşük yere basma gücü arka kanadını kullanarak oldukça güçlü performans sergilemişti. Monza'da da benzer kanat kullanıldı ancak diğerleri de düşük yere basma gücü kanadına geçince Renault'nun avantajı kaybolmuş oldu.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20
6/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point, Mercedes motorunun düzlük hızına güvenerek Monza'da rakiplerinden daha fazla açılı arka kanat kullandı. Bu, Racing Point pilotlarına düşük hızlı virajlarda ekstra stabilite sağladı ve lastik ömrünü arttırdı. Racing Point pilotları Belçika'da T-kanat kullanmamışlardı ancak ilginç bir şekilde Monza'da T-kanat da kullandılar.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, Monza versiyon arka kanadını Belçika GP hafta sonunda kısa süreliğine test etmişti. Alfa Romeo, Ferrari güç ünitesi nedeniyle normalde maksimum hız konusunda geride olsa da bu kanat sayesinde hızlı olmayı başardı.

Arka kanat destek kollarının üst kısmı normalde kıvrımlıyken Monza'da üst bölümdeki kıvrım kesildi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu fotoğrafta takımın Belçika'da kullandığı arka kanadı görüyorsunuz. Ana planya kaşık şeklinde ve destek kollarının üst tarafı yuvarlak hatlara sahip.

Alfa Romeo Racing C39 arka kanat detay

Alfa Romeo Racing C39 arka kanat detay
9/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Yukarıdaki çizimlerde İtalya Gp öncesinde kullanılan iki farklı arka kanat tasarımını görüyorsunuz.

Kevin Magnussen, Haas VF-20

Kevin Magnussen, Haas VF-20
10/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Uzun seneler boyunca Haas, Belçika ve İtalya Grand Prix'lerinde üst kanatçığının arka kenarında kendine özgü bir papyon şekli bulunan arka kanat dizaynı ile yarışmıştı. Bu dizayn, griddeki diğer takımların dizaynlarına ters bir dizayndı, çünkü diğerleri dış kenarda bulunan kanatçıkların yüksekliğini azaltarak oluşan hava girdabını azaltmaya çalışırken, Haas ise yarık aralığı ayrıştırıcısı ile bağlantı yakalayarak daha iç bir kısımdan azaltmaya çalışıyor.

Haas VF-18 arka kanadı, Belçika GP

Haas VF-18 arka kanadı, Belçika GP
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu dizayn takım tarafından son üç sene boyunca kullanılıyor, takımın 2018 aracında kullandığı kanadın bu çizimi, üst kanatçığın arka kenarının, yarık aralığı ayrıştırıcısına doğru alçaldığını gösteriyor.

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
12/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams, İtalya GP'sinde oldukça büyük bir arka kanat ile yarıştı. Mercedes güç ünitesi her ne kadar sürüklenmeden dolayı oluşan zaman kaybını azaltıyor olsa da, takımın tek sefer kullanılacağı ve takvim boyunca bir daha neredeyse hiç fayda görmeyeceği bir kanat dizaynına para ve kaynak ayırmamış olması burada net bir şekilde görülebiliyor.

Roy Nissany, Williams FW43

Roy Nissany, Williams FW43
13/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İlk antrenman seansında George Russell'ın koltuğuna oturan Roy Nissany, FW43'ü daha fazla yere basma kuvveti sağlayan kesim ile de test etti, böylece kaşık şeklindeki arka kanadı ve çifte T-kanat kombosunu deneme fırsatı yakaladı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Matthew Somerfield

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