Navlunda yaşanan gecikmeler, Brezilya GP hafta sonu programını etkilemeyecek

Formula 1 şu anda, Meksika, Brezilya ve Katar'dan oluşan 2021 sezonunun son üçlü yarışının orta kısmına gelmek üzere. Bu da personel için zaten büyük bir seyahat problemine sebep oluyor.

Fakat çarşamba günü bazı takımların kargosunun henüz Brezilya'ya varmadığı ortaya çıktı. Bu da Sao Paulo Grand Prix'si hafta sonu öncesinde pistte yapacakları hazırlıkları olumsuz etkileyecek.

Motorsport.com, çarşamba günü beş takımın hâlâ kargo beklediğini ve bazı takımların perşembe gününe kadar bu kargoları alamayacağını öğrendi.

Bu, cuma günü piste çıkmaya hazır olmak adına, bazı mekanikerler ve takım çalışanlarının perşembe gecesi boyunca çalışma yapmak zorunda olacağı anlamına geliyor.

F1 sözcüsü, çarşamba günü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, sert hava şartlarının seyahat gecikmelerine yol açtığını doğruladı ancak yarış hafta sonu üzerinde bir etkisi olmayacağını belirtti.

Bir F1 sözcüsü, "Hava şartları nedeniyle Pazartesi günü Meksika'dan ayrılan kargolarda gecikmeler oldu. Bu da bazı yüklerin henüz Brezilya'ya ulaşmadığı anlamına geliyor."

"Bu kargoların yarın gelmesini ve yarış hafta sonu üzerinde daha geniş çaplı bir etkisi olmamasını bekliyoruz." dedi.

Kargoda yaşanan gecikmeler, üçlü yarışa ek olarak, Brezilya'da sprint yarışı olacağı düşünüldüğünde, takımlar için bir başka yeni zorluk daha olacak.

Bu hafta sonu daha önce Silverstone ve Monza'da kullanılan sprint sıralama yarışı formatı kullanılacak.

Cuma

1. Antrenman: 18:30

Sıralama turları: 22:00

Cumartesi

2. Antrenman 18:00

Sprint yarışı: 22:30

Pazar

Yarış: 20:00

Mechanics at work in the Mercedes garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images