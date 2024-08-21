Nasr: "Alonso 'en komple' sürücülerden birisi"

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, tüm zamanların en yetenekli sürücülerinden birisi olarak görülüyor.

Alonso, Formula 1 şampiyonluklarının yanı sıra Le Mans 24 Saat ve WEC'teki başarılarıyla da öne çıktı.

Üstelik Dakar ve Indy 500 gibi efsane yarışlarda da yer aldı.

Daha önce Formula 1 gridinde Alonso'ya karşı yarışma şansı yakalayan eski Sauber F1 pilotu Felipe Nasr'a göre Alonso, tüm zamanların en "komple" sürücülerinden birisi.

Nasr şöyle dedi: “Alonso McLaren'da yarıştığı ve gridin ortasında mücadele ettiği dönemde bile çok havalıydı."

"Onun gördüğüm en eksiksiz sürücülerden biri olduğuna hiç şüphe yok."

“Farklı araçlarda ve farklı durumlarda çok iyi. Gerçekten komple bir sürücü; deneyimini çok iyi kullanıyor."

"Yeteneğinin yanı sıra tecrübesinin de çok değerli olduğunu görebiliyoruz.”