NASCAR şampiyonu Larson: "Verstappen'den daha iyi bir sürücüyüm"
NASCAR şampiyonu Kyle Larson FloRacing'e Formula 1 şampiyonu Max Verstappen'den daha iyi olduğunu söyledi...
Kyle Larson, Hendrick Motorsports, HendrickCars.com Chevrolet Camaro
Fotoğraf: Danny Hansen / NKP / Motorsport Images
Amerikalı bir NASCAR yarışçısıdır olan Kyle Larson, seride Hendrick Motorsports ile mücadele ediyor.
31 Temmuz 1992 doğumlu olan Larson, 2021 yılında başarılı bir sezon geçirmiş ve NASCAR Cup Series şampiyon olmuştu.
Larson, pistteki hızı ve çok yönlülüğü ile tanınıyor.
Geçtiğimiz günlerde FloRacing'e verdiği bir röportajda Max Verstappen'en daha iyi olduğunu söyleyerek yeni bir gündem yarattı.
Larson şöyle konuştu: “Daha iyi olduğumu biliyorum çünkü daha çok yönlü bir sürücüyüm. Verstappen Sprint Car aracına binip Knoxville'de kazanamaz."
"Chili Bowl'u kazanamaz. Bristol'daki Cup yarışını kazanamaz."
"Muhtemelen Monako'da bir Formula 1 yarışı kazanamayacağım ama benim onun yaptıklarını yapma şansım onun benim yaptıklarımı yapma şansından daha fazla. Bu çok yönlülükle alakalı."
"Ondan daha iyi olduğumu biliyorum, bu yüzden sakin ve kendime güveniyorum."
"Belki IndyCar'da ya da Formula 1'de değil ama diğer tüm serilerde onu yenerdim."
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