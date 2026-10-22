Formula 1 Amerika GP

NASA astronotu Reid Wiseman, Mercedes’in yeni elçisi oldu

Mercedes, NASA’nın tarihi Artemis II görevinde komutanlık yapan eski astronot Reid Wiseman’ı takımın yeni elçisi olarak kadrosuna dahil etti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Eki 2026 12:42

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Amerika Grand Prix’si öncesinde açıklamalarda bulunan Mercedes Formula 1 Takımı, uzay keşif tarihine adını yazdıran eski astronot ve ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Reid Wiseman ile elçilik anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu yılın başlarında NASA bünyesinde gerçekleştirilen Artemis II göreviyle insanlı ay yolculuğunu komuta eden Wiseman, ekibiyle birlikte Apollo 13’ün rekorunu kırarak insanlığın Dünya’dan ulaştığı en uzak nokta rekorunu geliştirmişti.

50 yılı aşkın süredir Ay çevresinde düzenlenen ilk insanlı uçuşu yöneten tecrübeli isim, yeni rolüyle Mercedes'in inovasyon, liderlik ve yüksek performans kültürünü takım paydaşlarına ve partnerlerine aktarmada aktif rol oynayacak.

Takımla kurduğu yakın ilişkiden heyecan duyduğunu belirten Wiseman, Formula 1 ile uzay keşiflerinin taşıdığı benzerlikleri şu sözlerle dile getirdi: "Formula 1 ile uzay keşiflerinin ne kadar çok ortak noktaya sahip olduğu her zaman dikkatimi çekmiştir.”

Reid Wiseman

“Her iki dünyada da başarı asla tek bir kişiye bağlı değildir; zor problemleri çözen, durmaksızın hazırlanan ve baskı en yüksek seviyeye ulaştığında birbirine güvenen yetenekli ekipler tarafından inşa edilir.”

“Son sezonlarda Mercedes ekibiyle zaman geçirme fırsatı buldum ve başarıyı getiren kültürü, inovasyonu ve kararlılığı bizzat gözlemledim.”

“Bu takımda elçi olmak, benim için zaten çok anlamlı hale gelmiş bu ilişkide son derece doğal bir adımmış gibi hissettiriyor.”

“Takımla birlikte çalışmaktan ve elde ettikleri başarıların arkasındaki insanları, teknolojiyi ve zihniyeti anlatmaya yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kritik transferi değerlendiren Mercedes Ticari İşler Direktörü Richard Sanders ise Reid Wiseman'ın ilham veren liderliğine ve takıma katacağı değere vurgu yaptı: "Son birkaç yılda Reid takımımızın gerçek bir dostu haline geldi.”

“Formula 1 ile insanlı uzay uçuşları arasında olağanüstü benzerlikler bulunuyor. Her ikisi de birlikte çalışan harika insanları, çevrenizdekilere mutlak güven duymayı ve bilinmeyene doğru ilerleme cesaretini gerektiriyor.”

“Reid'in Artemis II komutanı olarak başardıkları dünya çapında milyonlarca insanın hayal gücünü harekete geçirdi. Kendisini elçimiz olarak karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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