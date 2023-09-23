Nakajima: "Hirakawa McLaren anlaşması Toyota'nın F1'e dönüşünün habercisi değil"

Ancak eski Williams pilotu, bu kararın "şimdilik" geçerli olduğunu söyleyerek açık kapı bıraktı.

Woking takımı Cuma günü yaptığı açıklamada 2022 Le Mans galiplerinden Hirakawa'nın 2024'te yedek sürücü olacağını, simülatörde görev alacağını ve testler yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü, Toyota Motor Corporation Başkanı Akio Toyoda McLaren misafirhanesinde göründüğünde padokta bir heyecan yaşandı. Toyoda, yerel medyaya konuştu ve Hirakawa ile birlikte kendisiyle röportaj yapıldı.

Toyoda'nın varlığı kaçınılmaz olarak McLaren'in 2026'da yeni güç ünitesi kuralları devreye girdikten sonra bir noktada Toyota'yı F1'e geri çekmekle ilgilendiği ve Hirakawa anlaşmasının bir başlangıç noktası olduğu yönündeki iddiaları alevlendirdi.

Toyota, Köln rüzgar tünelinin kullanımı konusunda McLaren ile uzun yıllar yakın bir ilişki içindeydi ancak anlaşma bu yaz takımın kendi tesisinin faaliyete geçmesiyle sona erdi.

Takımın bir önceki patronu Martin Whitmarsh, Honda ile anlaşma yapmadan önce, 2014 yılında yeni hibrit düzenlemelerinin gelmesinden önce Toyota ile görüşmüştü.

Ancak şirketin motor sporları üst düzey yönetici danışmanı olarak görev yapan Nakajima, Toyota'nın 2008 sonunda fabrika takımını geri çekmesinden bu yana ilk kez F1'e dönme planı olmadığı konusunda ısrar etti.

Ryo Hirakawa, ITOCHU ENEX TEAM IMPUL Fotoğraf: Masahide Kamio

Motorsport.com'un Toyota'nın F1'e olan ilgisini sorması üzerine Nakajima, "Şimdilik açıkça hayır. Bu anlaşma gerçekten tamamen bir sürücüye odaklanıyor, bir sürücünün hayalini destekliyor."

"Şu anda bununla gerçekten hiçbir ilgisi yok. Biliyorum, elbette bunu düşünebilirsiniz ve birçok söylenti var. Ama açıkça söyleyebilirim ki hayır ve bununla hiçbir ilgisi yok. Ancak gelecekte ne olacağını asla bilemeyiz." şeklinde cevap verdi.

Diğer kategorilerdeki motor sporları programıyla ilgili olarak Nakajima şunları ekledi: "Şu anda odak noktamız WRC ve WEC."

"Her iki kategoride de, yol otomobillerine iyi bir geri bildirim almak için gerçekten iyi bir alan olduğuna inanıyoruz ve motor sporlarından daha iyi bir otomobil yapmak Toyota'nın felsefesidir. Şu anda durum bu ve biz elimizdekilerden memnunuz."

"Yani temelde Morizo-san'ın niyeti sürücülerin önünü kesmek istememesiydi, çünkü Toyota F1'in içinde değil. Yani bu tamamen farklı bir şey."

"Aslında eski bir sürücü olarak ve şu anda sürücülerin gelişiminde yer aldığım için, kendimi gerçekten mutlu hissediyorum ve Morizo-san'ın, bir üretici olarak faaliyetimizle tamamen ilgili olmasa bile, sürücülerin hayallerini destekleme isteğini ve iradesini gerçekten takdir ediyorum." dedi.

Hirakawa anlaşmasının nasıl gerçekleştiğini açıklayan Nakajima, şirket başkanı Toyoda'nın bu anlaşmanın tamamen arkasında olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes, Timo Glock, Toyota TF108 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"McLaren bizim için tamamen yabancı bir isim değil. Bu yüzden Ryo olasılığı hakkında biraz konuştuk. Ve tetikleyici şey, McLaren'ın Ryo'ya ilgi göstermesiydi. İşte böyle başladı."

"Toyota Racing'de Morizo-san'dan gelen felsefemiz sürücü öncelikli bir yaklaşım. Sürücü odaklı olmaya çalışıyoruz."

"Morizo'nun isteği temelde sürücülere daha iyi olmaları ya da kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkânı sağlamaktı."

"Ve tabii ki F1 piramidin en tepesinde, her sürücünün hedeflediği bir yer. Dolayısıyla Morizo-san'ın bu programı desteklemek gibi güçlü bir arzusu vardı."

"Dolayısıyla bizim görevimiz Ryo'nun McLaren'a yerleşmesi için ona destek olmak ve ayrıca üçüncü bir sürücü olarak simülatör seansları, testler ya da bulabildiğimiz her türlü fırsatı değerlendirmek. Temelde bu faaliyeti desteklemek için buradayız." dedi.

Nakajima, Mart ayında 29 yaşına basan Hirakawa için çok geç olabileceği yönündeki iddiaları ise reddetti.

Nakajima, "Bazen motor sporlarında yaş her şey demek değildir. Gördüğümüz gibi Fernando hâlâ zirvede. Bu yüzden Ryo için bunun çok da önemli olmadığını düşünüyorum."

"Ve elbette her sürücü için doğru bir an vardır. Yani eğer 10 yıl önce olsaydı, belki de Ryo için doğru zaman değildi. F1'deki deneyimiyle F1'e atlaması için doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum." dedi.