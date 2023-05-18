Nadir bulunan 'Lewis Hamilton oyun kartı' sahibini zengin etti!

16 yaşındaki Jean-Nicolas Gagnon ve babası Nicholas, geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan King of Collectibles adlı programda yer aldı: The Goldin Touch adlı programda nadir ya da sıra dışı olduğu düşünülen eşyaları alıp sattılar.

Kanada'nın CTV News kanalına göre, Gagnon'un var olan tek Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 Lewis Hamilton kartının sahibi olduğu için programa katıldığı söyleniyor.

Kartın arka yüzünde Hamilton'ın bir portresi, diğer yüzünde ise boyu ve kilosunun yanı sıra kariyer istatistiklerinin sezon sezon ayrıntılı bilgileri yer alıyor.

Gagnon, kartı 40 sterlin değerindeki normal bir paketin içinde buldu. Ancak yedi kez Dünya Şampiyonluğu elde eden ve istatistiksel olarak F1 tarihinin en başarılı pilotu olan Hamilton'ın imzası kartın değerini artırdı.

Ancak daha sonra bir kişi kart için özel bir teklif yaparak 599.000 £ karşılığında kartı satın almak istediğini belirtti.

Nicholas, "Bu miktarı duyduğumda neredeyse geriye doğru düşüyordum."

"Küçük bir kartın bu kadar değerli olabileceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

Ancak koleksiyoncu Armando Gutierrez'in ilk tekliften daha yüksek olduğu bilinen ve açıklanmayan bir teklifte bulunmasıyla durum onlar için daha da iyi olacaktı.

Bu miktar, Goldin'in müzayede sitesi tarafından 718.623 Sterlin olarak teyit edildi - bir F1 kartı için şimdiye kadar verilen en büyük teklif.

F1, 'Formula 1 heyecanını yeni ve mevcut hayranlara' ulaştırmak amacıyla Eylül 2020'de ticari otomobil ve koleksiyon ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Topps ile çok yıllık bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Anlaşma kapsamında piyasaya sürülecek ilk kart, Pierre Gasly'nin AlphaTauri için Monza'daki 2020 İtalya Grand Prix'sinde kazandığı duygusal zaferi işaret ederken, F1 de kendi özel çıkartma albümlerini piyasaya sürmeye devam edecek.