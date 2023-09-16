Mutsuz Verstappen: "Sürekli yanlış seçimler yaptık!"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Q2'de elendiği Singapur Grand Prix'si sıralama turlarının ardından epey hayal kırıklığı yaşıyor.
Red Bull pilotu Max Verstappen, hafta sonu boyunca araç dengesinden memnun değildi ve sıralama turlarında da son bölüme kalmayı kaçırdı.
Seans sonrası konuşan Verstappen, aracın neredeyse hiç yol tutmadığını söyleyerek ayar sorunlarını işaret etti.
Verstappen, "Burada pole pozisyonunu kazanmanın kolay olmayacağını biliyordum fakat bu kadar zorlanmayı da beklemiyordum."
"Şu ana kadar çok zor bir hafta sonu geçirdik ve sıralama turları da beklenenden çok daha kötü geçti."
"Üçüncü antrenmanda araçta bazı değişiklikler yaptık ve bence bu değişiklikler durumu iyileştirmekten ziyade kötüleştirdi."
"Hiç yol tutuşum yoktu. Aracı sürmek çok zordu. Hal böyle olunca limitte sürecek güvene sahip olmuyorsunuz."
"Düzgün şekilde frenleyemiyordum çünkü fren yaparken araç yere çarpıyordu."
"Bir cadde pistinde bunu kesinlikle yaşamak istemezsiniz."
"Yavaş bölümlerde araç kayıyordu, pisti tutmuyordu ve kontrolü çok zordu."
"Yani, takım radyosunda da söylediğim gibi, bu sadece şoke edici bir deneyimdi; hız yoktu, çekiş yoktu, araç kayıyordu. Sürüşü gerçekten çok zordu." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, pit şeridinde
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Verstappen'e göre Red Bull, araç ayarlarında hata yaptı ve artık düzeltmesi mümkün değil.
"Kesinlikle yanlış bir şey yaptık. Üçüncü antrenmandan sıralama turlarına kadar ayar konusunda hep hata yaptık."
"Elbette burada bu konu hakkında derinlemesine konuşamam. Ancak takım olarak yanlış kararlar verdik ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz."
"Kesinlikle yol tutuşum yoktu, dengem yoktu, fren yaparken zorlanıyordum. Hal böyle olunca her şey bitiyor."
Verstappen yarışta podyuma çıkmayı bile beklemiyor.
"Muhtemelen çok fazla yükselemeyeceğiz çünkü burada geçiş yapmak çok zor."
Sosyal medyada Red Bull'un yavaşlığı FIA'nın teknik direktifine bağlanıyor.
Verstappen bu konuyla ilgili soru üzerine gülümseyerek, "Bunu Suzuka'da göreceğiz!" yanıtını verdi.
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