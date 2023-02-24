Mutlu Verstappen: "Her şey istediğimiz gibi!"

Haberi dinle

Max Verstappen, testlerin başlangıcından itibaren çok iyi bir tempo yakaladı ve iki günde de çok iyi turlar çıkardı.

Bugün birkaç ufak sorun yaşamasına rağmen Hollandalı pilot, saf hız anlamında yine en iyi isim görüntüsü çizdi.

Testleri bugün itibariyle noktalayan Verstappen, Bahreyn GP için pozitif konuştu.

Verstappen, "Test günleri şu ana kadar iyi geçti. Özellikle Perşembe günü çok fazla tur attık ve çok fazla test yaptık."

"Bugün biraz daha detaylara odaklanarak, küçük adımlar attık. Araç şimdiye kadar değiştirdiğimiz her şeye çok iyi tepki verdi. Ayrıca hem önümüzdeki hafta sonu hem de ondan sonraki yarışlar için yine çok şey öğrendik. Dolayısıyla çok mutluyum."

"Araç piste çıktığımız ilk andan itibaren çok iyiydi ve bunu görmek harika. İlk metrelerden itibaren her şey sorunsuz ilerledi. Bunun için tüm kış boyunca, Red Bull Racing fabrikasın elinden gelen her şeyi yapan tüm çalışanlara teşekkür etmek gerekiyor."

"Aracı her kullandığımda kendimi rahat hissettim ve bu sayede en başından itibaren istediğimizi yapabildik."

"Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Benim için bunlar olumlu test günleriydi."

"Önümüzdeki hafta ne kadar hızlı olacağımızı göreceğiz ama ben gayet pozitifim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images