Hamilton: "DAS, Mercedes'in ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, son altı yılda beş şampiyonluk kazandı ve bu yıl yapılan Barcelona testlerinin ilk iki gününde oldukça formda bir görüntü çizdi.

Sabah bölümünde en çok tur atan isim olan Hamilton, kendisini daha önce hiç olmadığı kadar iyi hissettiğini söyledi.

"Kendimi daha önce kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Daha önce, yarış simülasyonu yaptıktan sonra devam etmek istediğimi hiç hatırlamıyorum. Ancak lastiklerimiz bitmişti. 13 yıldır ilk kez teste devam etmeyi istedim, çünkü normalde ben test yapmaktan hoşlanmıyorum! Ama bugün çok iyiydi."

"İyi bir diyet yapıyorum ve performans açısından en uygun ağırlıktayım."

Hamilton, ön bölümde yakın bir mücadele istiyor.

"Yarışıyorum çünkü diğer araçlarla yarışmayı seviyorum. Pistte kendi başıma dolaşmayı sevmediğim kesin. Mevcut nesil araçların son yılında, farkın kapanmasını umuyorum. Geçen yılın sonunda Ferrari ile Red Bull'un bizi yakaladığını fark ettik ve bu yıl da aynı olacağını düşünüyorum. Daha yakın bir savaş olacak ve bunun için hazırım."

"Herkesin görmek istediği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan, bu şekilde olduğu zaman daha ödüllendirici oluyor."

"Bu yıl ilerleme kaydediyoruz ancak zaten en üst seviyede olduğumuz için büyük kazançlar elde etmek zor. Zirvede olmayanlar daha büyük ilerlemeler kaydedecek."

Hamilton, Mercedes'in yeni DAS sistemiyle ilgili ise şunları söyledi: "Sabah DAS ile sadece bir dizi tur attım ve sonuç çıkarmak için onu daha iyi tanımanız gerekiyor. Bunun yönetmeliklere uygun olduğuna hiç şüphem yok. FIA bunu biliyor."

"Direksiyon sisteminin değişmesi, hâlâ ayakta kaldığımızı, takımda ilginç fikirlerin ortaya çıktığını ve yenilikçi çözümlerin yardımıyla gelişmeye devam ettiğimizi gösteriyor."