Mutlu Alonso: "Aston Martin ile ilk testim harika bir sürpriz oldu"

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Alonso, takımla geçirdiği iki yılın ardından Temmuz ayında Aston Martin ile anlaşmış ve yeni sezonda İngiliz ekiple yarışacağını açıklamıştı.

Alonso yeni yıla kadar Aston Martin'le çalışmaya resmi olarak başlayamayacak. Fakat bugünkü Abu Dhabi testinde yeni takımıyla ilk testini yapma fırsatı buldu.

Alonso, 2022 Aston Martin AMR22 aracıyla 97 tur atıp, 1:26.312 yaptı ve sabahı en hızlı üçüncü isim olarak noktaladı.

Testin ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Böylesine ikonik bir marka için sürüş yapmak benim için onur verici. Yeni bir takımda ilk gününüz her zaman özeldir. Pek çok yeni yüz, tanışılacak ve birlikte çalışılacak pek çok yeni insan oluyor. Yani evet, çok heyecan verici."

"Gerçekten çok özel bir his. Aston Martin gibi ikonik bir marka için sürüş yapmak daha da özel. Henüz ilk gün ama takımdaki enerjiyi, herkesin ne kadar motive olduğunu görebiliyorsunuz. Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum çünkü garajdaki atmosfer çok özel."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk olarak neyin üzerinde çalışması gerektiği sorusuna Alonso, "İlk olarak koltuk! Çünkü şu anda sol tarafım ağrıyor. Ayrıca sabah bölümüne sıkıştırılmış programda 97 tur attık, bu yüzden oldukça aşırı oldu."

"Fakat koltuk ayarı yapmamız gerekiyor, şimdi hissettiğim her şeyi zihnimde gözden geçirmeliyim. Küçük şeyler var ve bunların çoğu rahatlıkla ilgili yani dengenin kendisi ya da aracın davranışıyla ilgili değil. Örneğin pit yolundaki vites değişim sesi, bir değişiklik yaptığınızda gösterge panelinde çıkan mesajlar, gösterge panelinde mesajın ne kadar süreyle açıldığı... Bu tür şeylerden bahsediyorum. Şu anda öncelikli olan şeyler bunlar."

"Takım değiştirdiğiniz vakit elbette zorluk yaşarsınız çünkü yeni insanlara, yeni bir çalışma şekline, yeni felsefeye alışmanız gerekiyor. Fakat sonunda önemli olan şey pistte attığınız turdur. Sanırım ilk turumda 1:26.6 yaptım, ki bu (bugünkü) en iyi zamanımın 0.3 saniye ardında. Yani adaptasyon neredeyse bitti!" cevabını verdi.

Güç ünitesi hissiyatının alışık olduğuyla aynı olup olmadığı sorusuna Alonso, "Farklı bir his" diye yanıt verirken, daha iyi mi sorusuna gülümsedi.

Alonso, aracın hissiyatı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Çok farklı, çünkü aracı tasarlama şekilleri ve aracın çalışma felsefesi çok farklı. Bu yüzden farklılıkları hissetmek güzeldi. Şimdi en iyi yolun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yine de dediğim gibi, gelecek yıl araç neredeyse her şeyiyle yeni olacak, dolayısıyla bir fikir oluşturmanın pek bir anlamı yok. Bu test daha çok kontroller ve diğer şeylerle ilgiliydi."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Rekabetçi bir araç mı yoksa yedinci olabilecek bir araç mı gibi hissettiği sorulduğunda Alonso, "Bilmiyorum, her konuda mutlu şekilde şaşırdım. Ancak bu yılki araç gelecek yıl kullanacağımız aracın yakınından bile geçmiyor."

"Elbette burada çok güçlü bir hafta sonu geçirdiler. Sebastian sıralama turlarında benim önümdeydi, bu yüzden hafta sonunda Aston Martin ve Alpine arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum."

"Ben de temelde aynı şeyi hissettim, çok rekabetçi bir araç gibi hissettim. Her iki Aston Martin de yarışı puanla bitirdi, yani her halükarda iyi bir araçtı."

97 turun beklentilerinin üzerinde olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, program buydu. Mümkün olduğunca çok tur atmak ve Lance'in bugün yaptığımız birkaç değişikliği biraz olsun hissetmesini sağlamak istedik. Bunlar direksiyon hissi ve bunun gibi şeyler açısından benim için gerekli şeyler. Bu yüzden Lance'in de araçta olması ve onun da bu konuda bir ilerleme olup olmadığını, gelecek yıl benzer ayarları yapıp yapamayacağımızı görmesi iyi olacak."

"Beni gerçekten şaşırtan bir şey olmadı. Araç iyi davranıyordu. Direksiyon geri bildirimi konusunda bazı endişelerimiz vardı, çünkü Alpine'e katıldığım ilk yıl, direksiyon yardımı ve geri bildirimi konusunda yaklaşık beş ay boyunca bunun üzerinde çalışmamız gerekti."

"Yani birkaç haftadır konuştuğumuz bazı endişelerimiz vardı. Fakat Aston'un sisteminin iyi olduğunu hissetmem ve çok fazla değişiklik yapmamıza gerek olmaması hoş bir sürpriz oldu."

Sabahki kadar iyimser olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır, şimdi çok daha iyimserim!"

"Aston Martin'e imza attığımda %90 mutluydum. Gelişmeye başladıklarında ve sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerinde %100 mutlu oldum. Bu sabah 100 mutluydum ve şimdi 100'ün üzerindeyim." dedi.

Dayanıklılıktan memnun olup olmadığı sorusuna Alonso, "Evet, dün akşam bana motorun kilometresini söylediklerinde endişelenmiştim çünkü bu rakamın standartlarımın biraz üzerinde olduğunu düşündüm. Fakat 97 tur sorunsuz attık, yani kesinlikle olağanüstü." cevabını verdi.

Son olarak beklentileri sorulduğunda Alonso, "Bakalım. Sanırım eninde sonunda Bahreyn'de yeni araçları görmemiz ve doğrudan bir karşılaştırma yapmamız gerekecek."

"Bu test daha çok takıma ve yeni araca alışmakla ilgiliydi. Tüm direksiyon kontrolleri, prosedürler, alıştığımdan çok farklı. Her şey kafamda, parmaklarımda, tüm hareketlerimde otomatik hale gelene kadar bunlar üzerinde çalışmam gerekiyor, böylece Bahreyn'e %100 hazır olarak geleceğim." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images