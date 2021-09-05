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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında muhtemel bir dördüncülüğü kaçırdığını ve bu yüzden üzgün olduğunu söyledi.

Mutsuz Leclerc: "Dördüncülük kesinlikle mümkündü"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde, ikinci bölümdeki turundan yavaş kaldı ve AphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin gerisinde beşinci oldu.

Seansın ardından konuşan Leclerc, son turunda kanat ayarında hata yaptıkları için ikinci sektörde vakit kaybettiklerini söyledi.

Monakolu pilot şöyle konuştu: "Sonuçlardan pek de memnun değilim çünkü dördüncülüğün mümkün olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bölümdeki son denememde ön kanat ayarını biraz artırılmasını istedim ve bu da muhtemelen bize ikinci sektörde biraz zamana mâl oldu."

"Bu yüzden üzüntü vericiydi. Bugün dördüncülüğün mümkün olduğunu hissediyorum fakat Pierre harika bir iş yaptı ve biz de şimdi onu startta geçmeye çalışacağız."

"Bu pisti genel olarak seviyorum. Çok zorlayıcı bir pist ve hataya yer yok. Normalde bu şartlar sürmeyi gerçekten seviyorum, bu yüzden harika olduğunu düşünüyorum."

"Oval viraj da çılgınca. Orada çok fazla zorlayabiliyorsunuz ve normalde alışık olmadığımız şekilde dış çizgilerde gidebiliyorsunuz. Bu yüzden farklı ve güzel. Yarışta buranın geçişlere yardım edip etmeyeceğini göreceğiz fakat sıralama turlarında sürüş yapmak çok eğlenceliydi."

"Özellikle üçüncü virajda içten veya dıştan gidebiliyorsunuz ve bizim aracımız için içeride kalmak daha iyiydi. Ancak bazı araçlar diğer türlü gitmeyi başarıyor gibi görünüyor. Fakat biz kendi aracımız için ideal çizgiyi bulduk."

Ferrari'nin uzun sürüşleri çok kötü değildi ve hatta podyum için yarışabilecekleri söyleniyordu.

Bunun gerçekçi bir hedef olup olmayacağı sorusuna Leclerc, "Çok iyi bir başlangıç yaparsak neden olmasın ki? Geçiş yapmanın çok zor olduğu bir pistteyiz. Fakat bunun için önce çok iyi bir başlangıç yapmamız ve startta iki pozisyon birden kazanmamız gerekiyor."

"Başladığımız pozisyon göz önüne alındığında hedefimizin bu olduğunu düşünmüyorum. Bence McLaren'a karşı çok fazla puan kazanma şansımız var çünkü şimdiye kadar harika bir hafta sonu geçiremediler. Bu yüzden bundan faydalanmaya ve iyi puanlar almaya çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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