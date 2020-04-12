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Formula 1 / Son dakika

Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?

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Mühendis transferi, bütçe sınırını atlatmak için bir yol mu?
Ekleyen:
, Editör
12 Nis 2020 17:05

Bazı Formula 1 takımları, bir takımdan diğerine geçen mühendisler aracılığıyla bilgi aktarımı yapılması konusunda endişeli ve bu durum, bütçe sınırı geldiğinde daha yakından incelenebilir.

Farklı takımlar arasındaki iş birliği konusu, kış testlerinde gündeme gelmişti. Aynı tarihlerde, Racing Point’in yeni aracının geçen senenin Mercedes’inden ilham aldığı görülmüştü. Aslında Racing Point’in yaptığı illegal değildi ve aslında takımlar arasındaki yakın ilişkiden endişe duyan takımlardan biri de onlar.

Racing Point teknik direktörü Andrew Green, “Bizi rahatsız eden şey, büyük bir takım ile küçük bir takım arasında gerçekleşebilecek olan bilgi transferi. Bu, kuralları atlatıyor ve bunu sevmiyoruz.”

“Bu olabilir ve zaten oluyor. Ancak bu, birkaç sene önce Abu Dhabi’de bazı çalışanlar bir takımdan diğerine geçtiğinde aşırı bir hale geldi. Büyük bir takımdan küçük bir takıma, sonra da yine büyük takıma geçtiler. Bu bizi rahatsız ediyor.” demiş ve muhtemelen Haas ile Ferrari arasındaki ilişkiyi kastetmişti. Ayrıca Mayıs 2018’de Ferrari’den Sauber/Alfa Romeo’ya teknik direktör olarak katılan Simone Resta, Temmuz 2019’da Ferrari’ye geri dönmüştü.

Green, geçen seneki Mercedes aracına çok benzeyen bir araç üretmeleri konusunda ise, “Bazı parçalar almamız mantıklı, ancak bu miktar sınırlı. Sadece, öncekine göre daha fazla parça aldık. Ancak sevmediğimiz şey, insanların kuralları atlatmak için yollar araması. Neler olduğunu biliyoruz. Belki bugün de durum böyle, kim bilir? Kesin bir cevap alamadık.” ifadelerini kullanmıştı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, “Racing Point’teki her şeyin yasal olduğunu düşünüyorum. Bizim için önemli olan şey ise, 2021’den itibaren iki takım arasındaki iş birliğinin kuralları aşmadığından emin olmak. Formula 1 ve FIA’nın, bunun bizim için önemli olduğunu bildiğini düşünüyorum.”

“Bütçe sınırı geldiğinde, bunun gerçek bir sınır olduğundan ve herkes için aynı olduğundan emin olmalıyız. Belli takımlar arasında bir iş birliği olup olmaması önemli değil. Bu bir sorun değil, belli konularda kurallarla birlikte izin verilen bir şey. Ancak aerodinami gibi izin verilmeyen bazı konulara gelince, bunun 2021’den itibaren sıkı şekilde kontrol edilmesi önemli.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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