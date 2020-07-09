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Formula 1 / Son dakika

Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak

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Mugello'nun F1 takvimine girişi yakında açıklanacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 09:46

Mugello, 8 yarışlık 2020 Formula 1 sezonu Avrupa takviminin ardından gerçekleşecek ilk yarış olmaya hazırlanıyor.

Son gelen bilgilere göre Ferrari'nin sahibi olduğu pist, Spa ve Monza yarışlarının hemen ardından yani 13 Eylül'de F1 yarışına ev sahipliği yapacak.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci yarışa bölgenin (Steiermark) adının verilmesi gibi Mugello yarışına Tuscany (Toskana) GP adının verilmesi bekleniyor.

Açıklanacak olan takvimin devamında Rusya GP'nin orjinalde olduğu gibi 27 Eylül olarak duyurulması bekleniyor. Organizatörler bilet satışını durdurmuşlardı ancak yeniden tanıtım yapmaya başladılar. Bu açıdan bu sene ilk seyircili yarış Rusya GP olabilir.

Rusya GP'nin ardından Kanada GP'yi yapma planları azalıyor gibi. Kanada GP'nin hava şartları açısından ekim ayının başında yapılması planlanıyordu ancak o yarışın yerine Portimao'da Portekiz GP'nin düzenlenmesi bekleniyor.

Çin ve Vietnam yarışlarının ekim ayının son bölümünde gerçekleştirilecek şekilde takvimde yer alması planlanıyor.

Ancak ülkenin Spor Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan 2022 Beijing Kış Olimpiyatları için hazırlıklar dışında ülkede büyük etkinliklere izin verilmeyecek açıklaması F1 yarışını tehlikeye atabilir.

F1'in sıradaki açıklamasının sezonun kalan kısmını içermeyeceği, sadece Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilecek üstteki yarışları içereceği düşünülüyor. 

Kasım ve Aralık ayları için planların daha sonra açıklanması bekleniyor. Austin, Meksika ve Brezilya yarışları henüz ne açıklandı, ne de iptal edildi. Ancak Kanada yarışı iptal edilirse bu yarışların da iptalinin büyük bir ihtimal olacağı düşünülüyor.

Sezonun son yarışlarının 29 Kasım ve 6 Aralık'ta Bahreyn, 13 Aralık'ta Abu Dhabi olması bekleniyor.

Bu durumda Amerika kıtasındaki yarışlar iptal edilirse, Kasım ayındaki boş haftalara hava şartlarının izin vermesine göre Imola ve Hockenheim yarışları eklenmesi bekleniyor.

 
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Editör Adam Cooper

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