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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı

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Mugello'daki start kazasından ötürü 12 sürücü uyarı aldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yarış yeniden başladıktan sonra yaşanan kazadan ötürü 12 farklı sürücüye uyarı cezası verildi.

Mugello'da yaşanan ilk tur kazasından sonra piste güvenlik aracı girdi.

Bottas, arkasındaki Hamilton'ın hava koridorundan faydalanmasına izin vermemek için oldukça geç bir şekilde yarışı başlattı. Bu esnada arkada yarışın başladığını düşünen pilotlar gaza bastılar ve 4 pilotun karıştığı korkunç bir kaza yaşandı.

Bu kazada Carlos Sainz, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen ve Antonio Giovinazzi yarış dışı kalırken yarış kırmızı bayraklarla durdurulmuş oldu.

Hakemler yarıştan sonra olayı inceleme altına alacağını açıkladı.

Magnussen, Latifi ve Daniil Kvyat ile görüştükten ve mevcut araç üstü görüntüleri ile telemetri verilerini değerlendirdikten sonra hakemler 12 sürücüye uyarı cezası verdi.

Bu sürücüler Magnussen, Kvyat, Latifi, Giovinazzi, Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Esteban Ocon ve George Russell idi.

Hakemler, bu sürücülerin öndeki araçları çok yakından takip ettiğini ve tek bir pilotu suçlamanın mümkün olmadığını açıkladılar.

Uyarı vermek, FIA tarafından atanan hakemlerin ceza sisteminin bir parçası konumunda yer alıyor. Ancak uyarı, bir kınamadan farklı olarak sürücülerin süper lisanslarına etki etmiyor.

Hakemler, sürücüleri yavaş şekilde başlangıç çizgisine getiren Bottas'la ilgili herhangi bir yaptırım kararı almadılar.

Aksine hakemler, Bottas'ın kurallar kapsamında tempoyu belirleme hakkına sahip olduğunu ve bu yüzden düzenlemelere uyduğunu belirttiler.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Luke Smith

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