Mugello'da tek DRS bölgesi olacak

Mugello daha önce Formula 1'e hiç ev sahipliği yapmadı ve bu yüzden DRS bölgesinin nasıl olacağı merak konusuydu.

Pistte büyük bir start/finiş düzlüğü bulunuyor. Ancak bunun dışında DRS açılabilecek neredeyse hiç yer yok. Bu yüzden sadece tek bir DRS alanı olması bekleniyordu.

Bugün yapılan açıklamaya göre Mugello'da sadece tek bir DRS bölgesi olacak.

DRS algılama noktası 15 . virajın (Son viraj) girişinde olacak. DRS aktivasyon noktası ise 15. virajdan 290 metre sonra olacak.