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Formula 1 / Son dakika

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

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Mugello'da pilot hakem Salo olacak
Ekleyen:
, Editör

FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Mika Salo olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk sekiz yarışta beş farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.

Vitantonio Liuzzi bu görevi Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.

Belçika'da yarış hakem Johnny Herbert olurken, İtalya GP'de Le Mans efsanesi Tom Kristensen bu görevi üstlenmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Toskana GP'de ise Mika Salo bu görevi yapacak.

Salo'ya ek olarak Garry Connelly ve Loic Bucklen, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler:

Yarış Yarış hakem
Austria Avusturya GP Italy Vitantino Liuzzi
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP Italy Vitantino Liuzzi
Spain İspanya GP Italy Emanuele Pirro
Belgium Belçika GP United Kingdom Johnny Herbert
Italy İtalya GP Denmark Tom Kristensen
Italy Toskana GP Finland Mika Salo
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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