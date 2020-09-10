Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk sekiz yarışta beş farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.

Vitantonio Liuzzi bu görevi Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.

Belçika'da yarış hakem Johnny Herbert olurken, İtalya GP'de Le Mans efsanesi Tom Kristensen bu görevi üstlenmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Toskana GP'de ise Mika Salo bu görevi yapacak.

Salo'ya ek olarak Garry Connelly ve Loic Bucklen, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler: