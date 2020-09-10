Mugello'da pilot hakem Salo olacak
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FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Mika Salo olacağını açıkladı.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk sekiz yarışta beş farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.
Vitantonio Liuzzi bu görevi Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.
Belçika'da yarış hakem Johnny Herbert olurken, İtalya GP'de Le Mans efsanesi Tom Kristensen bu görevi üstlenmişti.
Bu hafta sonu yapılacak Toskana GP'de ise Mika Salo bu görevi yapacak.
Salo'ya ek olarak Garry Connelly ve Loic Bucklen, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.
Bu yıl bu görevi üstlenenler:
|Yarış
|Yarış hakem
|Avusturya GP
|Vitantino Liuzzi
|Steiermark GP
|Emanuele Pirro
|Macaristan GP
|Derek Warwick
|Britanya GP
|Emanuele Pirro
|70. Yıl Dönümü GP
|Vitantino Liuzzi
|İspanya GP
|Emanuele Pirro
|Belçika GP
|Johnny Herbert
|İtalya GP
|Tom Kristensen
|Toskana GP
|Mika Salo
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Mugello'da pilot hakem Salo olacak
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