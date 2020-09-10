Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak
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Mugello'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında, güvenlik aracı Ferrari'nin 1000. yarışı şerefine kırmızı renkte olacak.
Formula 1 tarihinin en önemli takımı olarak kabul edilen Ferrari, bu hafta sonu 1000. Formula 1 yarışına çıkacak.
İtalyan ekip bu kapsamda bu hafta sonu "koyu kırmızı" renk düzeni ile yarışacağını açıklamıştı.
Bu hafta sonu pistte 2.880 taraftar yer alacak ve ayrıca pist üstünde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Formula 1 de Ferrari'nin 1000. yarışı için hazırlıklar yapıyor ve bu kapsamda güvenlik aracı bu hafta sonu kırmızı renkte olacak.
Red 100th Ferrari tribute livery on the Safety Car
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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