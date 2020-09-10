Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 Saat
:
22 Dakika
:
37 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak

paylaşım
yorumlar
Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak
Ekleyen:
, Editör

Mugello'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında, güvenlik aracı Ferrari'nin 1000. yarışı şerefine kırmızı renkte olacak.

Formula 1 tarihinin en önemli takımı olarak kabul edilen Ferrari, bu hafta sonu 1000. Formula 1 yarışına çıkacak.

İtalyan ekip bu kapsamda bu hafta sonu "koyu kırmızı" renk düzeni ile yarışacağını açıklamıştı.

Bu hafta sonu pistte 2.880 taraftar yer alacak ve ayrıca pist üstünde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Formula 1 de Ferrari'nin 1000. yarışı için hazırlıklar yapıyor ve bu kapsamda güvenlik aracı bu hafta sonu kırmızı renkte olacak.

 
Red 100th Ferrari tribute livery on the Safety Car

Red 100th Ferrari tribute livery on the Safety Car

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı

Önceki haber

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı

Sonraki haber

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

AlphaTauri İtalya'da "Amerikalı sarışın" sayesinde kazanmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri İtalya'da "Amerikalı sarışın" sayesinde kazanmış

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!

Son Haberler

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

50dk
2
Formula 1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

3
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

4
Formula 1

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

8dk
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!
F1

Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!
F1

Türkiye Grand Prix'si biletleri yarın satışa çıkıyor!

Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak
F1

Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı
F1

Galeri: Leclerc'in Mugello'da yarışacağı kask tasarımı

AlphaTauri İtalya'da "Amerikalı sarışın" sayesinde kazanmış
F1

AlphaTauri İtalya'da "Amerikalı sarışın" sayesinde kazanmış

Son Videolar

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.