Mugello'da güvenlik aracı kırmızı renkte olacak

Formula 1 tarihinin en önemli takımı olarak kabul edilen Ferrari, bu hafta sonu 1000. Formula 1 yarışına çıkacak.

İtalyan ekip bu kapsamda bu hafta sonu "koyu kırmızı" renk düzeni ile yarışacağını açıklamıştı.

Bu hafta sonu pistte 2.880 taraftar yer alacak ve ayrıca pist üstünde çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Formula 1 de Ferrari'nin 1000. yarışı için hazırlıklar yapıyor ve bu kapsamda güvenlik aracı bu hafta sonu kırmızı renkte olacak.