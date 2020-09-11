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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Mugello pisti, F1 pilotlarını fiziksel açıdan zorlayacak

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Mugello pisti, F1 pilotlarını fiziksel açıdan zorlayacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 pilotları, bugünkü ilk antrenman seansı ile uzun zamandır bekledikleri, fiziksel açıdan zorlayıcı Mugello pisti ile tanışacaklar.

Mugello, koronavirüs pandemisi sonrası pistten düşen yarışlar yerine 2020 Formula 1 takvimine girmeyi başarmıştı.

Mugello pisti geleneksel olarak motosiklet yarışları için kullanılıyor ve 1994'ten bu yana MotoGP İtalya yarışına ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında alt seri otomobil yarışlar da bu pistte gerçekleştirilebiliyor.

Buna karşı şu ana kadar hiç F1 araçları ile Mugello'da yarış düzenlenmedi. Mugello pistinin yapısının F1 aracı hızında pilotları çok zorlaması bekleniyor.

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George Russell, "Orada 2014'te Formula Renault'da mücadele ederken bir kez yarıştım."

"Orası inanılmaz bir pist. Aşırı hızlı ve akıcı, fiziksel açıdan kesinlikle öldürücü olacak. 6, 7, 8 ve 9. virajlar tam gaz geçilecek. Muhtemelen 7. vites ile tam gaz döneceğiz."

"Arrabiata'nın oldukça kolay olmasını bekliyorum. Bana göre önceki virajlar, yani Casanova ve Savelli zor olacaklar. Umarım öyle olurlar."

"Orayı ilk kimin tam gaz döneceğine dair bahse girdik. Pazar günü kimin kazandığını söyleyeceğim." dedi.

Formula 4 serisinde Mugello'da yarışan Lando Norris, "Orada yarışmış olmamın bir avantajının olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun zaman önce, tamamen farklı bir araçla sürüştü."

"O dönemden beri pist de biraz değişti. Simülatörler çok iyi ancak aynı zamanda Mugello'nun takvime katılacağı çok geç bildirildi. Bu yüzden şu ana kadar her şey, normalde gittiğimiz diğer pistler kadar mükemmel durumda değil."

"Mugello gibi yeni bir piste gelerek neler yapmanız gerektiğini simülatörde sürüş yaparak yeteri kadar öğrenebiliyorsunuz."

"Bu pist tamamen saf performans pisti ve Formula 1 aracının virajlarda neler yapabileceğini gösteren bir pist. Öylesi orta ve yüksek hızlı virajlar var ki, pilotlar olarak sınırları göreceğiz."

"Fiziksel açıdan çok zorlayıcı olacak."

Daniel Ricciardo, "Antrenmanlarda çok fazla zamanımız olacak, bu açıdan çok acele etmek istemiyorum."

"Birinci antrenman seansında kahraman olmamıza gerek yok. Ancak tabii ki öylesine de dönmeyeceğiz."

"Yeni bir pistte sürmek eğlencelidir. Hemen hızlı olmak istersiniz. Bilirsiniz işte, eğlencelidir."

"Burada cuma günü için duyduğum heyecanı başka bir yarışta hissetmedim. Muhtemelen en son Monaco'da perşembe günü böyle bir heyecan yaşamışımdır." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Luke Smith

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