Mugello: "Monza seyircisiz yarış yapamazsa biz yapmaya hazırız"

Efsanevi Mugello pisti, bir başka efsane pist olan Monza yerine İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak istiyor.

Bu isteği, pistin bulunduğu Toskana Scarperia şehrinin belediye başkanı Federico Ignesti dile getirdi.

Belediye Başkanı “Eylül ayında Lombardiya'daki durum nedeniyle yarış yapılması mümkün gözükmüyosa ve Monza'nın yerini almak için boş tribünler önünde bir yarış düzenlenmesi gerekiyorsa, Mugello bu konuda mükemmel bir seçim olur."

"Bu projeye yatırım yapmaya ve Toskana bölgesi ile Ticaret Odası yetkilileri ile görüşmeye hazır olacağız."

"Sonuç olarak Formula 1'i yeni bir piste davet etmek, yarış pistimizi göstermek ve gelecek yıllar için güçlü bir işbirliği kurmak için eşsiz bir fırsat olacak. Böyle bir fırsata sahip olup olamayacağımızı henüz bilmiyoruz, ancak şansımız olduğu takdirde gerekli kaynakları bulmaya hazırız."

"Mugello'daki pist, FIA lisansına sahip ve Formula 1 yarışlarını kabul edebilir. Kalitesi yüksel ve güzel. Önemli seriler orada yarışıyor. ACI ile zaten görüşme yapıyoruz ve bölgemizdeki her şey böyle bir girişimde bulunmaya hazır." dedi.

Ferrari'ye ait olan Mugello yarış pisti, şimdiye kadar hiçbir zaman Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmadı. Fakat Pirelli, burada lastiklerini pek çok kez test etti ve MotoGP ile DTM burada yarış düzenliyor.