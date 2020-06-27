Mugello, Formula 1'e "Toscana GP" adıyla ev sahipliği yapacak

F1, şimdiye kadar sadece Avrupa sezonunu yayınlamış olsa da, pazartesi günü itibariyle sezonun ikinci kısmıyla ilgili resmi açıklamalar gelecek gibi görünüyor.

Şimdiye kadar, sadece ilk sekiz yarış resmi olarak açıklandı. Buna göre mevcut takvim 3-5 Temmuz'da Avusturya GP ile Spielberg'de başlayacak ve 4 ila 6 Eylül tarihleri ​​arasında Monza'daki İtalyan GP ile sona erecek.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre kinci İtalya F1 yarışı, 13 Eylül'de Mugello'da yapılacak ve Ferrari'nin 1000. Grand Prix'sini kutlayacağı yarışa Toscana GP adı verilecek.

Toscana Bölgesi, Scarperia Belediyesi ve Mugello Pisti ile Floransa arasında bir protokol imzalanacak ve bu "tuhaf" 2020 sezonunun dokuzuncu yarışının organizasyonel maliyetleri kısmen de olsa karşılanacak.

Takvimdeki diğer tüm yarışlar gibi bu yarış da kapalı kapılar ardında yapılacak.

Ferrari'nin Fiorano testini iptal ederek Mugello'da test yapması, zaten olası anlaşmanın gerçekleşeceğinin ilk belirtisiydi.

Mugello, son kez 2012'de Formula 1 testlerine ev sahipliği yapmıştı.