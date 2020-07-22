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Formula 1 / Son dakika

Mugello, FIA tarafından denetlendi, Imola F1'e bir adım daha yaklaştı

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Mugello, FIA tarafından denetlendi, Imola F1'e bir adım daha yaklaştı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Tem 2020 09:43

FIA yarış direktörü Michael Masi, Salı günü Mugello pistini denetledi ve Çarşamba günü de Imola'da olacak.

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi 13 Eylül'de Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak Mugello pistini incelemek için İtalya'daki piste geldi ve pisti kontrol etti.

Masi, burada Mugello'nun patronu Palo Poli ve pistin direktörü Antonio Canu tarafından karşılandı. Ayrıca Christian Bryll de de oradaydı.

Imola'nın da Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma şansı artıyor gibi görünüyor. Masi, bugün Imola pistini kontrol etmek amacıyla efsanevi piste gidecek.

Imola'nın 1 Kasım'da Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanıyor. Yeni tıbbi merkez de o zamana kadar tamamlanacak.

Yarış tarihi Imola için en iyisi değil çünkü bu dönemde genellikle hava soğuk oluyor.

Ancak yarışmaya engel şartlar olması beklenmiyor.

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Seri Formula 1
Lokasyon Mugello Yarış Pisti
Editör Franco Nugnes

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