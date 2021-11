Mugello, F1'e uzun vadede dönüş yapmak istiyor

Formula 1, pandemi nedeniyle son iki yılda önemli lojistik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Birçok pist, en azından geçici olarak takvimden çıkartılmak zorunda kaldı.

Bazı pistler ise sürpriz girişler yaptı. Portimao ve Imola, kendilerine “iyi bir yer” elde etmek için, pandeminin dayattığı programdaki değişikliklerden yararlanmayı başardılar.

Portimao 2022'de de takvime dahil edilemeyince, Imola kendisine sunulan fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, gelecek sezonun resmi programının bir parçası haline geldi.

İtalya 2020'de, o zamana kadar hiç bir GP'ye ev sahipliği yapmamış başka bir tarihi pist olan, başka dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmış ve taraftarlara sürprizlerle dolu bir yarış yaşatan Mugello pisti ile de F1'e ev sahipliği yaptı. Yeni adıyla Toskana GP, Ferrari'nin 1000. yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Mugello Pisti'nin CEO'su Paolo Poli, La Repubblica gazetesinin yerel Floransa edisyonuna konuştu ve Toskana pistine tam zamanlı heyecan verici bir dönüşün kapılarını açtı.

Poli, "Koşullar oluştuğunda, ilk Toskana F1 GP'sini devam ettirmeyi başarmalıyız, böylece zaman içinde yapısal bir etkinlik olmasını sağlamalıyız." dedi.

Mugello'ya dönülmesi için birçok kişi Monza ile FIA sözleşmesinin sona ereceği 2024 yılını işaret ediyor. Ancak Poli daha da erken bir tarihi hedefliyor.

Poli, “Bunu daha erken bir zamanda başarmayı umuyorum. Aylarca süren büyük zorluklardan sonra Ferrari şirketi Mugello'yu yeniden kucakladı." diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and the rest of the field for the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images